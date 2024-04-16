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بعد الترويج لعلامتها التجارية في "كوتشيلا"... فريق كاندل جينر مُتهم بإتلاف لوحة جدارية
منوعات
2024-04-16 | 06:20
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بعد الترويج لعلامتها التجارية في "كوتشيلا"... فريق كاندل جينر مُتهم بإتلاف لوحة جدارية
بعد الترويج لعلامتها التجارية في "كوتشيلا"... فريق كاندل جينر مُتهم بإتلاف لوحة جدارية
اتُهم فريق العلامة التجارية "تيكيلا 818" Tequila 818 التابعة لعارضة الأزياء الشهيرة كاندال جينر بالتسبب في إتلاف لوحة جدارية لـ AC / DC في حانة محلية في "إنديو" الواقعة في ولاية "كاليفورنيا" الأميركية.
وقامت جينر، بحسب صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية، بالترويج لعلامتها التجارية مع فريقها في الأسبوع الأول من مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي، عبر وضع لافتة كبيرة في حانة "كلوب فايف" Club 5.
وادعى أحد المالكين راندي فرانكو أن فريق جينر دمر لوحة AC / DC الجدارية الموجودة أسفل اللافتة، و"تركها مخدوشة ومتكسرة".
وأصدر راندي بياناً في وقت لاحق، قال فيه إنه أعطى وشركائه الإذن لفريق جينر باستخدام الجدار، إلا أنهم طلبوا من الفريق أيضاً استخدام طبقة واقية لعدم تلف اللوحة الجدارية.
وزعم راندي أيضاً أن الفريق فشل في القيام بذلك، وألصق اللافتة على اللوحة الجدارية بمادة لاصقة، مما تسبب في حدوث شقوق عند إزالتها.
وقالت مصادر مقربة من جينر إن راندي ووالدته، كارمن فرانكو، كانا على علم باحتمال تعرض اللوحة الجدارية للتلف أو حتى للتدمير، ووقعا عقداً بالموافقة على ذلك.
وزعمت المصادر نفسها أيضًا أن فرانكو وعائلته كانوا على علم بحالة المكان بعد الحدث ولم يثيروا أي مشاكل في ذلك الوقت.
والجدير ذكره أن جينير أطلقت علامتها التجارية التي روّجت لها مؤخراً في عيد الحب برفقة شقيقتها كايلي جينر، في شهر شباط من العام 2021.
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