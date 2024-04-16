يصدر اليوم في الولايات المتحدة كتاب للروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي يتناول عملية الطعن التي تعرّض لها عام الفين وإثنين وعشرين.ويقدم رشدي في الكتاب بعنوان شكين، روايته للهجوم الذي كاد أن يقتله عام 2022 ونفذه شاب أميركي من أصل لبناني متعاطف مع النظام الإيراني.الهجوم أفقد الكاتب الأميركي البريطاني البصر في إحدى عينيه، التي يخفيها الآن، بالإضافة إلى إصابات في رقبته وبطنه.