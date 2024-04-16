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بعدما خسر دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية...الأمير هاري يواجه غرامة مالية
منوعات
2024-04-16 | 06:29
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بعدما خسر دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية...الأمير هاري يواجه غرامة مالية
بعدما خسر دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية...الأمير هاري يواجه غرامة مالية
يواجه الأمير البريطاني هاري أمراً بتعويض دافعي الضرائب في بريطانيا بعد خسارته معركة قضائية أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية بسبب خفض حماية الشرطة له.
وكشفت صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية عن دفع الأمير هاري غرامة مالية تبلغ حوالي مليون جنيه إسترليني عند أخذ تكاليفه القانونية في عين الاعتبار.
ورفض القاضي بيتر لين طلب هاري لمحاولة خفض المبلغ إلى النصف، قائلاً إن "دوق ساسكس خسر قضيته بشكل كامل".
كما رفض القاضي المذكور أيضاً طلب هاري للحصول على إذن بالاستئناف، مشيراً إلى عدم وجود أسباب مقنعة تسمح بذلك.
ويمثل الحكمان ضربة قانونية أخرى للدوق بعد أن خسر معركته ضد وزارة الداخلية التي أنفقت أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني للفوز في هذه القضية.
ويُصر الأمير هاري على أن سحب حماية الشرطة المضمونة يجعله عرضة للخطر عند زيارة المملكة المتحدة، كما يتعين عليه تقديم إشعار قبل 30 يومًا بأي خطط سفر إلى المملكة المتحدة لتقييم مدى حاجته إلى الحراسة.
ونُقل عن مصادر قريبة منه قولها إنه غير مستعد للعودة مع ميغان أو أطفالهما إلى المملكة المتحدة من دون مستوى الأمان الذي يشعر أنه بحاجة إليه.
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