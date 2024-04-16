تقديراً لجهودها خلال شهر رمضان... رجل عربي يُهدي زوجته سيارة فخمة: "حق الملح"

أهدى رجل في العراق زوجته سيارة جديدة من طراز مرسيدس نوع "جي كلاس" تقديراً لتعبها في شهر رمضان الفضيل.

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخير، إذ علّق رواد الإنترنت على التقليد المشهور في دول الخليج والمعروف باسم "حق الملح".

وبحسب المعلومات، فإن "حق الملح" هي عادة تراثية تتوارثها الأجيالي في عدد من الدول العربية، خاصة في المغرب العربي، ويُنظر إليها على أنها تمثل لافتة تكريم للمرأة على جهودها في رعاية المنزل والأبناء خلال شهر رمضان.