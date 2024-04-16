قصة مروعة لتوأم ملتصق... توفيت إحداهما بسبب المرض ومصير الثانية كان مرعباً!

وأصيبت الفتاتان بالأنفلونزا وتوفيتا بسبب أعراضها في بداية العام الجديد عام 1969.والأمر المروع هو أن ديزي أصيبت بالأنفلونزا أولاً وتوفيت قبل فيوليت.وبقيت فيوليت على قيد الحياة لفترة أطول من ديزي بيومين إلى أربعة أيام، ملتصقة بجثة أختها المتعفنة، حتى أصيبت هي أيضًا بمرض مميت وماتت.ولن يحدث هذا الوضع المزعج في العصر الحديث، حيث يمكن اليوم فصل التوائم الملتصقة إذا أصيب أحدهما بمرض عضال ووافق التوأم الثاني على الجراحة.ويولد التوأم الملتصق جسديًا عندما تنقسم بويضة واحدة مخصبة إلى جنينين ولكنها لا تنفصل بشكل كامل.ويمكن أن تكون متصلة عند الصدر، أو البطن، أو أسفل الظهر، أو الحوض، أو الرأس، وربما تشترك في الأعضاء.وتؤدي حالة واحدة تقريبًا من بين 50.000 إلى 60.000 ولادة إلى توأمان ملتصقين - ونصف حالات الحمل بالتوائم الملتصقة تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت.