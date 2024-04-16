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دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)

منوعات
2024-04-16 | 14:05
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دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)
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دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)

أصبحت دبي الآن موطناً لأطول حوض سباحة لا متناهي في العالم يطفو على ارتفاع مئات الأمتار في السماء بين ناطحتي سحاب.

ويبلغ طوله المذهل 120 مترًا (393 قدمًا)، ويمكن أن تكلفك السباحة في حوض السباحة الفاخر ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني.

وسيكون موقعه في The Link، أطول مبنى ناتئ على هذا الكوكب، وهو يقع فوق المبنى بارتفاع 100 متر.

الكابولي عبارة عن بناء أحادي الطرف يمتد أفقيًا من دون أي دعم، على غرار لوح الغوص، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وسيمتد المبنى الموجود في ون زعبيل على ارتفاع 67.5 مترًا (221 قدمًا) فوق المدينة ويتكون من ثلاثة طوابق.

وتقع منطقة حمام السباحة اللامتناهي بين برجي المبنى، وستحتوي على كبائن فاخرة مع إطلالات رائعة على أفق دبي.

ويمكن للسياح والمقيمين في دبي الوصول إلى المسبح من خلال تذكرة يومية تبلغ تكلفتها 1000 درهم (272 دولارًا) للشخص الواحد وتتراوح ما يصل إلى 10000 دولار لكبائن كبار الشخصيات مع نظام الموسيقى الخاص بهم وتكييف الهواء والحمامات وغرف الطعام والحديقة الخاصة.

ويتم وعد الضيوف أيضًا بالاستمتاع بنادي المسبح والمطعم الموجود في الجزء العلوي من The Link.

ويمكن للراغبين في الإقامة لفترة أطول أن يحصلوا على غرفة في فندق يشغل الطوابق الثلاثين العليا في أحد الأبراج.

وقال بدر بنريان، مدير الأطعمة والمشروبات في منتجع ون آند أونلي زعبيل: "في غياب الشاطئ والأنشطة المائية الأخرى، سيكون فندق The Link بمثابة ملعب لضيوفنا".

ووفقًا لفادي جابري، الرئيس التنفيذي لشركة Nikken Sekkei Dubai، شركة الهندسة المعمارية التي تقف وراء المبنى، فإن The Link يوحد برجي البناء الفخم ويوفر مكانًا للمرافق المشتركة وميزات نمط الحياة.

وأوضح أن الموقع يقسمه طريق سريع مكون من ستة حارات، مما يعني أن بناء المرافق على مستوى الأرض لم يكن ممكنا، و"كانت هناك حاجة لإعادة الانضمام إلى تلك المواقع".

وتفاوض مطورو العقار على استخدام المنطقة الواقعة أسفل الطريق وفوقه، مما مكنهم من ربط البرجين بالرابط الموجود أعلاه ومركز التسوق الموجود أسفله.

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ستكلف

مبلغا

خياليا؟!

(صور)

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