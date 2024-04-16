حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!

ورد المهنئون برسائل التهنئة.وقالت الصديقة فلافيا سيلفا في رسالة وداع مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مأساة الغرق: "كنت سعيدة للغاية لأنك ستتزوجين... كانت فرحتك معدية، وضحكتك كانت الأفضل، وعندما جمعتها مع ضحكتي، توقف الجميع لينظروا إليك... أسعد الله قلوب أهلك وزوجك. تعازي للجميع. سنشتاق لك."