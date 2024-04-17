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دفع عنها الفاتورة في موعدهما الغرامي... وما حصل في اليوم التالي لم يكن متوقعًا!

دفع عنها الفاتورة في موعدهما الغرامي... وما حصل في اليوم التالي لم يكن متوقعًا!



تحدثت امرأة عن حادثة غريبة حصلت معها عندما خرجت في موعد غرامي مع شاب، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أنهما اتفقا في الأصل على تقسيم الفاتورة ولكن تم رفض بطاقتها،



وشرحت أن عندما ذهب الشاب للدفع عبر البطاقة حيث اتفق كل منهما في بداية الأمر على تقسيم الفاتورة، تم رفض بطاقة الفتاة بعد محاولات عدة، لذلك قام بدفع المبلغ كاملا.



ولكنها لم تتوقع أن يطلب منها في اليوم التالي تحويل الأموال إليه. وأضافت الشابة أنها حولت له المال لكنها قامت بتأجيل مقابلته مرة أخرى، قائلة إنه يبدو تافهًا.



وبالتالي، أعادت الشابة التفكير بقرارها، واعتقدت أنها لن تقدّم له فرصة أخرى ولن تخرج معه في موعد آخر. ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أنهما اتفقا في الأصل على تقسيم الفاتورة ولكن تم رفض بطاقتها،وشرحت أن عندما ذهب الشاب للدفع عبر البطاقة حيث اتفق كل منهما في بداية الأمر على تقسيم الفاتورة، تم رفض بطاقة الفتاة بعد محاولات عدة، لذلك قام بدفع المبلغ كاملا.ولكنها لم تتوقع أن يطلب منها في اليوم التالي تحويل الأموال إليه. وأضافت الشابة أنها حولت له المال لكنها قامت بتأجيل مقابلته مرة أخرى، قائلة إنه يبدو تافهًا.وبالتالي، أعادت الشابة التفكير بقرارها، واعتقدت أنها لن تقدّم له فرصة أخرى ولن تخرج معه في موعد آخر.