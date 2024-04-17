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بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!

بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!







وفي التفاصيل، شاركت امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا، قصة علاقتها برجل متزوج، والتي أنهتها منذ فترة قصيرة.



وشرحت الشابة أن هذه القضية جعلتها تشعر بأنها "قوية" في ذلك الوقت، لكن الشعور بالذنب والعار سيطر عليها فجأة، حيث سارعت نساء أخريات لمشاركة قصص مواعيدهن مع رجال متزوجين.



وكشفت النساء بدورهن أنهن واعدن الكثير من الرجال المتزوجين ولم تشعرن بأي ندم بشأن هذا الأمر، وبررن أفعالهن بأنهن "شابات متهورات"، كما كان هناك مشاكل كبيرة متعلقة بالالتزام. كشفت النساء اللواتي خضن علاقات غرامية مع رجال متزوجين عن السبب خلف قيامهن بذلك، ما سبّب القلق والذعر لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شاركت امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا، قصة علاقتها برجل متزوج، والتي أنهتها منذ فترة قصيرة.وشرحت الشابة أن هذه القضية جعلتها تشعر بأنها "قوية" في ذلك الوقت، لكن الشعور بالذنب والعار سيطر عليها فجأة، حيث سارعت نساء أخريات لمشاركة قصص مواعيدهن مع رجال متزوجين.وكشفت النساء بدورهن أنهن واعدن الكثير من الرجال المتزوجين ولم تشعرن بأي ندم بشأن هذا الأمر، وبررن أفعالهن بأنهن "شابات متهورات"، كما كان هناك مشاكل كبيرة متعلقة بالالتزام.