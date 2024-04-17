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مديرة تنفيذية ترفض طلبات التقديم الخاصة بثلاث فتيات... والسبب ذكريات المدرسة السيئة؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-17 | 10:10
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مديرة تنفيذية ترفض طلبات التقديم الخاصة بثلاث فتيات... والسبب ذكريات المدرسة السيئة؟ (فيديو)
مديرة تنفيذية ترفض طلبات التقديم الخاصة بثلاث فتيات... والسبب ذكريات المدرسة السيئة؟ (فيديو)
تحدثت المديرة التنفيذية لإحدى الوكالات، "فيكي أوينز"، عن رفضها طلبات ثلاث فتيات قُمن بالتنمر عليها عندما كانت مراهقة في المدرسة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت تسخر الفتيات الثلاث من اوينز في المدرسة خصوصا عندما أخبرتهن عن طموحها في الحصول على هذا المنصب.
وادّعت أوينز أن اثنتين من الفتيات اللواتي أرسلن سيرتهن الذاتية اعتدن على تجاهلها في المدرسة، لكنها صُدمت عندما تلقت طلبًا من فتاة ثالثة كانت تتنمر عليها بشدة حينها، ورمت الأخيرة الكاتشب على رأس أوينز في الماضي.
وأدت هذه المعاملة السيئة التي تعرضت لها في المدرسة إلى تأثر صحتها العقلية إذ عانت من نوبات الهلع وتركت التعليم بدوام كامل.
وبعد مشاركة تجربتها عبر فيديو نشرته على منصة تيك توك، أخبرت سيدة الأعمال أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا إلى اقتراح فكرة الانتقام من الفتيات، لكن أوينز قالت إنها ستكتفي بتجاهل طلباتهم.
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