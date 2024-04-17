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امرأة تكتشف مخلوقًا بحريا غريبا على أحد الشواطئ الأسترالية... لن تصدقوا ما اتضح لها في النهاية! (صورة)

امرأة تكتشف مخلوقًا بحريا غريبا على أحد الشواطئ الأسترالية... لن تصدقوا ما اتضح لها في النهاية! (صورة)







وفي التفاصيل، كانت الأم الأسترالية تتجول على طول الشاطئ في ليدغ بوينت، على بعد ساعة و20 دقيقة شمال بيرث عندما عثرت على كائن لم تستطع معرفة ما هو تحديدًا.



وكانت الخيوط المطاطية البيضاء السميكة تخرج من الرمال وكأنها مخالب قناديل البحر أو كائن غير أرضي منتشر في كل أنحاء الشاطئ.



وفي هذا السياق، شارك المتابعون تخميناتهم حول ماهية هذه الكائنات الغامضة قبل أن تكتشف الأم أنها مجرد أعشاب بحرية ميتة تم تبييضها نتيجة لأشعة الشمس. أُصيبت احدى رواد الشاطئ بالحيرة عندما اكتشفت مخلوقًا بحريًا غريبًا على أحد الشواطئ الأسترالية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت الأم الأسترالية تتجول على طول الشاطئ في ليدغ بوينت، على بعد ساعة و20 دقيقة شمال بيرث عندما عثرت على كائن لم تستطع معرفة ما هو تحديدًا.وكانت الخيوط المطاطية البيضاء السميكة تخرج من الرمال وكأنها مخالب قناديل البحر أو كائن غير أرضي منتشر في كل أنحاء الشاطئ.وفي هذا السياق، شارك المتابعون تخميناتهم حول ماهية هذه الكائنات الغامضة قبل أن تكتشف الأم أنها مجرد أعشاب بحرية ميتة تم تبييضها نتيجة لأشعة الشمس.