"أساء معاملة الأطفال"... سجن رجل بريطاني بعدما ضغط على مراهق لاغتصاب طفل

"أساء معاملة الأطفال"... سجن رجل بريطاني بعدما ضغط على مراهق لاغتصاب طفل



قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 18 عاماً على البريطاني نيكولاس هاتون بعد ضغطه على مراهق أميركي لاغتصاب طفل صغير، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وكشفت الصحيفة نفسها أن المراهق المذكور سيقضي أيضاً 50 عاماً من الخدمة في قطاع الرعاية في الولايات المتحدة الأميركية.



واستمعت محكمة "تشيستر كراون" البريطانية إلى هاتون الذي اتضح أنه كان يملك مجموعة كبيرة من الصور العائدة إلى العديد من الأطفال الذي أساء معاملتهم.



كما كان المراهق على اتصال بهاتون لسنوات عدة اعتبارًا من عام 2014، وأخبر الضباط أنه أجبر على الاعتداء جنسيًا على أحد أفراد أسرته البالغ من العمر عامين أمام الكاميرا.



وبدأ التحقيق مع هاتون في العام 2021 عندما تلقى ضباط من شرطة "شيشاير" معلومات استخباراتية من إحدى شركات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنشاطه عبر الإنترنت، وتمت مصادرة أجهزته الإلكترونية بعد تفتيش منزله.



واعتقل الضباط هاتون في العام 2022 بعد عثورهم على أكثر من 12 ألف صورة غير لائقة للأطفال و750 مقطع فيديو، بالإضافة إلى 1050 صورة محظورة.



ونفى هاتون أثناء استجوابه أي معرفة له بهوية الأطفال الموجودين في الصور، ما أدى إلى اطلاق سراحه بكفالة مشروطة، قبل أن يتمكن الضباط بعد ذلك من تحديد هوية ضحيتين له من الولايات المتحدة الأميركية.



واعترف هاتون بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بالتقاط صور غير لائقة للأطفال، وتهمة واحدة بحيازتها. وأمر أيضاً، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالتوقيع على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة. كما تم تسليمه أمراً بمنع الأذى الجنسي لأجل غير مسمى.