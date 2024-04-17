عُثر عليها بطريقة غريبة... فتاة مفقودة تعود إلى حضن عائلتها بعد 5 أيام على اختفائها

عُثر عليها بطريقة غريبة... فتاة مفقودة تعود إلى حضن عائلتها بعد 5 أيام على اختفائها



عُثر على الفتاة الأميركية توري بيروزو، البالغة من العمر 12 عاماً، بعد خمسة أيام من اختفائها وذلك بعدما قيل إنها هربت من منزلها باتجاه منطقة "مانهاتن" في ولاية "نيويورك" الأميركية.



وكشفت صحيفة " وكشفت صحيفة " نيويورك بوست " الأميركية أنه تم لم شمل الفتاة مع عائلتها يوم الأحد الفائت بعدما فشلت في العودة إلى المنزل من مدرستها.



وتم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة من قبل أختها إليانا بعدما أظهرت بطاقة AirTag المرفقة بمفاتيحها أنها تتجه إلى "مانهاتن" بدلاً من العودة إلى منزلها بعد انهاء دوامها المدرسي.



وقالت شقيقتها التي تلعب دور الوصي القانوني عليها بعد وفاة والدتهما، إنه "عندما خرجت من المدرسة، كنت أتعقبها من خلال بطاقة AirTag الخاصة بها"، مضيفةً "علمت عندها أنها كانت ذاهبة إلى مكان آخر".



وقالت الشرطة في "مانهاتن" لشقيقة الفتاة إنه تم رصدها في وقت لاحق من خلال لقطات أمنية في القرية الشرقية في وقت مبكر من صباح الخميس.