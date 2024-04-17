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اشتكى الجيران من روائح كريهة.. والمفاجأة كانت جيف 500 حصان في منزل

منوعات
2024-04-17 | 15:44
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اشتكى الجيران من روائح كريهة.. والمفاجأة كانت جيف 500 حصان في منزل
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اشتكى الجيران من روائح كريهة.. والمفاجأة كانت جيف 500 حصان في منزل

عُثر على بقايا أكثر من 500 حصان في منزل بجنوب شرق أستراليا الأربعاء، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق تشارك فيه أيضاً جهات رسمية صحية وبيئية.

وتم العثور على بقايا الأحصنة قرب مدينة واغا واغا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الواقعة على بعد خمس ساعات بالسيارة من سيدني، بعدما اشتكى الجيران من روائح كريهة.

وأوضحت بلدية واغا واغا، في بيان، أنّ "عددا من الجيف" كان عبارة عن هياكل عظمية، في حين تبيّن أنّ خيولا أخرى "قُتلت حديثاً".

وأشارت البلدية إلى أنّ عدد الخيول النافقة يبلغ نحو 500 حصان رُميت جيفها في "أماكن مختلفة من العقار".

وتشارك وكالات عدة في التحقيق بينها السلطات المعنية بالسلامة الغذائية وهيئة سباق الخيل الحكومية.

وأوضحت البلدية أنّ "الحادثة لا تزال قيد التحقيق"، مضيفةً "لن يتم الإدلاء بأي تصاريح إضافية في الوقت الراهن".

وكالة فرانس برسTop of Form

 

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