نجاح مسلسل "فولاوت" يُعيد سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة إلى الواجهة... إليكم التفاصيل

نجاح مسلسل "فولاوت" يُعيد سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة إلى الواجهة... إليكم التفاصيل



ارتفعت مبيعات ألعاب الفيديو الشهيرة "فولاوت" (Fallout) بعد سنوات عدة من إصدارها، بسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل المقتبس عنها الذي بدأ عرضه الخميس عبر منصة " أمازون برايم فيديو"، وفقاً لوكالة فرانس برس.



وفي منشور الأحد عبر منصة "اكس"، أكّدت قاعدة بيانات "ستيم بي دي" أنّ "لاعبي "فولاوت" زادوا أكثر من مرتين" على منصة "ستيم" للألعاب عبر الإنترنت، بعد بدء عرض المسلسل.



والاثنين، مارس أكثر من 130 ألف شخص ألعاب "فولاوت 76" (2018) و"فولاوت 4" (2015) و"فولاوت :نيو فيغاس" (2010) على منصة "ستيم"، مقارنة بأقل من 35 ألف لاعب قبل خمسة أيام.



وتشير أرقام وفرتها شركة "ليير لايسنسينغ" لموقع "غيمز انداستري" البريطاني، إلى أنّ الإيرادات اليومية للعبة الهواتف المحمولة "فولاوت شيلتر" زادت أربع مرات، في حين وصلت السبت إلى نحو 80 ألف دولار كما ارتفع معدّل تحميلها ثلاث مرات.



وحقق "فولاوت" الذي يصور عالماً مستقبلياً بعد 200 عام من حرب نووية عالمية، نجاحا كبيرا وحصل على تقييم 93% في منصة "روتن توميتوز" المتخصصة في تقييمات الأفلام والمسلسلات.



وفي منشور عبر منصة "اكس" السبت، أشار الحساب الرسمي للمسلسل الذي أنتجه مبتكرو "ويست وورلد"، ومن بينهم جوناثن شقيق كريستوفر نولان، إلى أنّ العمل الذي شارك فيه مصمم ألعاب الفيديو تود هارود وفريقه، كان الأكثر مشاهدة في العالم عبر موقع الفيديو حسب الطلب "أمازون".