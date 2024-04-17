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تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
منوعات
2024-04-17 | 16:30
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تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
استيقظ رجل تونسي على صوت "فرقعة" مثير للقلق، فشعر بالرعب ليكتشف أنه قد كسر عضوه الذكري في مكانين.
وتُرك الشاب المجهول، البالغ من العمر 27 عامًا، يتلوى من الألم بعد أن تدحرج على عضوه المنتصب أثناء نومه.
وكتب الأطباء في مجلة طبية أن الرجل انتظر 36 ساعة قبل أن يسعى للحصول على رعاية طبية، وفق موقع "
ذا صن
" البريطاني.
وقال العاملون في مستشفى ابن الجزار في القيروان إنه يعاني من حالة eggplant deformity أو "تشوه الباذنجان"، وهو عرض نموذجي يدل على انتفاخ القضيب وتحوله إلى اللون الأرجواني بعد إصابته بكسر.
واحتاج الرجل إلى عملية جراحية لإصلاح التمزقين.
وعلى الرغم من أن القضيب لا يحتوي على العظام، إلا أنه يمكن أن ينكسر عندما يكون منتصبًا إذا تم ضربه بقوة حادة.
وتحدث هذه الإصابات عادةً أثناء إقامة علاقة حميمة، حيث يُعتقد أن الوضعيات مثل "الكلب" و"راعية البقر" هي الأكثر خطورة.
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