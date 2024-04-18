الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أنا أحبّك وسأصلّي من أجلك دائماً"... هل سامح الأسقف مار ماري إيمانويل الشاب الذي طعنه وما هو وضعه الصحي؟!
منوعات
2024-04-18 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"أنا أحبّك وسأصلّي من أجلك دائماً"... هل سامح الأسقف مار ماري إيمانويل الشاب الذي طعنه وما هو وضعه الصحي؟!
أعلن الأسقف الآشوري مار ماري إيمانويل الذي تعرّض للطعن بسكين في هجوم استهدفه داخل كنيسته في سيدني أنّه يتماثل للشفاء، مؤكدّاً في الوقت نفسه أنّه صفح عن الفتى الذي هاجمه.
وقال أسقف الكنيسة الآشورية الشرقية القديمة المطران مار ماري عمانوئيل في رسالة صوتية بثّت الخميس "أسامح من ارتكب هذا الفعل وأقول له +أنت ابني+".
وأضاف مخاطباً الفتى البالغ 16 عاماً "أنا أحبّك وسأصلّي من أجلك دائماً. ومن أرسلك لكي تفعل ما فعلت، أنا أسامحه أيضاً".
ووقع الهجوم مساء الإثنين في كنيسة المسيح الراعي الصالح الآشورية بينما كان الأسقف يلقي عظة نُقلت وقائعها مباشرة بالصورة والصوت عبر الإنترنت.
وعلى مرأى من المصلّين داخل الكنيسة ومتابعي العظة عبر الإنترنت، انقضّ المهاجم بسكّينه على الأسقف، في هجوم وحشي أثار حالة من الذعر والغضب العارمين.
وتعرّض الأسقف للطعن في رأسه وصدره ونقل إلى المستشفى للعلاج حاله في ذلك حال المهاجم وثلاة أشخاص آخرين إصاباتهم جميعاً "لا تهدّد الحياة".
وتقع كنيسة الراعي الصالح في ضاحية ويكلي غربي سيدني. وتسكن في هذا الحي مجموعة صغيرة من المسيحيين الآشوريين الذين فرّ عدد كبير منهم من الاضطهاد والحرب في العراق وسوريا.
وفي التسجيل الصوتي الذي بثّ على يوتيوب مرفقاً بصورة له بالثوب الكنسي، قال الأسقف "أنا بخير وأتماثل للشفاء بسرعة"، مؤكّداً أنّه "ما من داع للقلق".
وبحسب السلطات فإنّ المهاجم نقل إلى مستشفى لمعالجته من جروح أصيب بها في يده ومن المفترض أن يمكث في هذا المستشفى بضعة أيام.
ودعا الأسقف أبناء رعيّته إلى الهدوء بعدما تملّكهم الغضب ممّا حدث له.
والأسقف الذي تلقى عظاته بالعربية والإنكليزية متابعة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتسب شهرة واسعة بسبب مواقفه المثيرة للجدل من انتقاده للقاحات كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي إلى الدفاع عن العقيدة المسيحية أمام الديانات الأخرى بما في ذلك الإسلام.
وليل الإثنين، إثر الهجوم، احتشد مئات من الأهالي أمام الكنيسة محاولين اختراق طوق أمني فرضته فرقة من شرطة مكافحة الشغب للوصول إلى المشتبه به.
وسرعان ما تحوّلت هذه المناوشات بين المحتجّين الذين ناهز عددهم 500 شخص وعناصر شرطة مكافحة الشغب إلى مواجهات وأعمال شغب استمرّت زهاء ثلاث ساعات وتلقّى خلالها حوالى 30 شخصاً إسعافات أولية.
وألقى المحتجّون زجاجات وحجارة ومقذوفات أخرى أثناء محاولتهم اختراق الطوق الأمني لوضع أيديهم على المهاجم، قبل أن تنجح قوات الأمن في تفريقهم.
آخر الأخبار
منوعات
أحبّك
وسأصلّي
دائماً"...
الأسقف
إيمانويل
الشاب
الصحي؟!
التالي
للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-16
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
2024-04-16
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
0
أخبار دولية
2024-04-16
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
أخبار دولية
2024-04-16
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
0
آخر الأخبار
15:19
حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم
آخر الأخبار
15:19
حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم
0
آخر الأخبار
14:49
حواط لـ"حوار المرحلة": عصابة السرقة لا تقتل ولدينا أسئلة عديدة مشروعة ونحن لا نتهم أحداً بالمباشر ولسنا عاتبين على قائد الجيش بل على الوضع الذي وصلنا اليه
آخر الأخبار
14:49
حواط لـ"حوار المرحلة": عصابة السرقة لا تقتل ولدينا أسئلة عديدة مشروعة ونحن لا نتهم أحداً بالمباشر ولسنا عاتبين على قائد الجيش بل على الوضع الذي وصلنا اليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:17
للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية
منوعات
02:17
للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية
0
منوعات
16:30
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
منوعات
16:30
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
0
منوعات
15:44
اشتكى الجيران من روائح كريهة.. والمفاجأة كانت جيف 500 حصان في منزل
منوعات
15:44
اشتكى الجيران من روائح كريهة.. والمفاجأة كانت جيف 500 حصان في منزل
0
منوعات
15:35
نجاح مسلسل "فولاوت" يُعيد سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة إلى الواجهة... إليكم التفاصيل
منوعات
15:35
نجاح مسلسل "فولاوت" يُعيد سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة إلى الواجهة... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:54
رئيسة وزراء أستونيا: "لماذا صدّ الغرب الهجوم عن إسرائيل ولم يفعل الشيء نفسه في أوكرانيا؟"
أخبار دولية
01:54
رئيسة وزراء أستونيا: "لماذا صدّ الغرب الهجوم عن إسرائيل ولم يفعل الشيء نفسه في أوكرانيا؟"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
0
منوعات
12:34
بمناسبة عيد ميلادها الـ 50...ديفيد بيكهام يعايد زوجته فيكتوريا بطريقة مميزة (فيديو)
منوعات
12:34
بمناسبة عيد ميلادها الـ 50...ديفيد بيكهام يعايد زوجته فيكتوريا بطريقة مميزة (فيديو)
0
فنّ
2024-03-28
"العمر مجرد رقم"...ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 على الشاطئ (صور)
فنّ
2024-03-28
"العمر مجرد رقم"...ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 على الشاطئ (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
2
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
3
أخبار سياسية
05:27
اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..
أخبار سياسية
05:27
اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..
4
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
5
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
6
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
7
منوعات
06:48
بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!
منوعات
06:48
بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!
8
منوعات
16:30
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
منوعات
16:30
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More