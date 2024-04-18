الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بركان في القارة القطبية الجنوبية يقذف غبار ذهب بقيمة 6000 دولار يوميًا... هل يمكن الوصول اليه؟

منوعات
2024-04-18 | 07:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بركان في القارة القطبية الجنوبية يقذف غبار ذهب بقيمة 6000 دولار يوميًا... هل يمكن الوصول اليه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بركان في القارة القطبية الجنوبية يقذف غبار ذهب بقيمة 6000 دولار يوميًا... هل يمكن الوصول اليه؟

أفاد موقع IFL Science أن جبلًا بركانيًا نشطًا في القطب الجنوبي المتجمد يضخ ثروة صغيرة من الذهب في الغلاف الجوي كل يوم، والآن كل ما عليك فعله هو الوصول إلى هناك.

ويشتهر جبل إريبوس، الذي ينضم إلى جزيرة ديسبشن باعتبارهما البركانين الوحيدين من بين 138 بركانًا نشطًا في القارة القطبية الجنوبية، بنفث جيوب من الغاز تحتوي على ما يقرب من 80 غرامًا من الذهب المتبلور يوميًا، بقيمة حوالي 6000 دولار، وفقًا للخبراء.

وتم تسجيل وجود الغبار الثمين على مسافة تصل إلى 621 ميلًا من قاذف الحمم البركانية في أقصى جنوب الكوكب، والذي يصل ارتفاعه إلى 12448 قدمًا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

لكن المعدن الثمين هو مجرد واحد من أشياء كثيرة تنطلق من إريبوس، وفقًا للمرصد الأرضي التابع لإدارة الطيران والفضاء الوطنية.

وقالت وكالة ناسا: "إنها تنبعث بانتظام أعمدة من الغاز والبخار، وأحيانًا تقذف الصخور كالقنابل".

ويتم عرض المحتويات الغازية والصلبة من خلال ثوران سترومبوليان - وهو معدل معتدل من شدة القذف والذي للأسف لا علاقة له بطعام إيطالي معين.

وقال كونور بيكون، من مرصد لامونت دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا في نيويورك، لموقع Live Science: "إن بركان إريبوس يثور بشكل مستمر منذ عام 1972 على الأقل".

وأضاف أن إريبوس معروف أيضًا باحتوائه على "بحيرة من الحمم البركانية" في إحدى فوهات قمته - الناجمة عن المواد المنصهرة على مستوى سطحه.

"هذه في الواقع نادرة جدًا، لأنها تتطلب استيفاء بعض الشروط المحددة للغاية لضمان عدم تجمد السطح أبدًا."

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب فهمه حول الشكل البركاني في القارة القطبية الجنوبية، وما هو الحدث، سواء كان كارثيًا أو غير ذلك، الذي قد ينشط البراكين الأخرى التي يزيد عددها عن مائة والتي تقف باردة.

والعزلة الجغرافية هي عامل رئيسي في عدم وجود بحث متسق.

وكل من Erebus وDeception Island "لديهما عدد صغير من أدوات المراقبة الدائمة" التي "تتكون في المقام الأول من أجهزة قياس الزلازل للكشف عن النشاط الزلزالي المرتبط بالاضطرابات البركانية"، وفقًا لبيكون.

"من وقت لآخر، سينشر الباحثون شبكات أكثر شمولاً من الأدوات لإجراء دراسات محددة، ولكن هذا يأتي بطبيعة الحال مع عدد كبير من التحديات اللوجستية بالمقارنة مع العديد من البراكين التي يسهل الوصول إليها في أماكن أخرى من العالم."
 

آخر الأخبار

منوعات

القارة

القطبية

الجنوبية

بقيمة

دولار

يوميًا...

الوصول

اليه؟

LBCI التالي
امرأة تتظاهر مع زوجها بالفقر ومكافحة الظروف المادية الصعبة طيلة سنوات... ما اكتشفته صديقاتها عنهما لم يكن متوقعا!
للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-15

البنتاغون: أميركا توافق على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي للعراق

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-13

ادرعي: بناء على تقييم الوضع يطلب من سكان شمال هضبة الجولان ومنطقة نفاطيم في النقب ومدينتيْ ديمونا وايلات البقاء حتى إشعار آخر قرب مكان آمن يمكن الوصول اليه في الوقت المطلوب

LBCI
أخبار دولية
2024-04-10

مسؤول: أميركا ستبيع معدات لأوكرانيا لتحديث دفاعات هوك الجوية بقيمة 138 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
2024-03-20

الولايات المتحدة توافق على بيع البحرين دبابات بقيمة 2,2 مليار دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:00

ظنت أنها تغلبت على مرض السرطان... امرأة تتلقى خبرين متناقضين في الفترة نفسها وهذا كان مصير الأخيرة!

LBCI
منوعات
08:33

ابنها حاصرها في غرفته بعد أن خبّأ المفتاح جيدًا... أم تكشف عن الوسيلة المذهلة التي فتحت الباب من خلالها! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:05

امرأة تتظاهر مع زوجها بالفقر ومكافحة الظروف المادية الصعبة طيلة سنوات... ما اكتشفته صديقاتها عنهما لم يكن متوقعا!

LBCI
منوعات
02:17

للمرة الأولى منذ الكشف عن إصابة زوجته بالسرطان... الأمير وليام يعود لمهامه الرسمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-15

أسرار الصحف 15-01-2024

LBCI
حال الطقس
2024-03-08

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-11

البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو

LBCI
رياضة
2023-10-30

للمرة الاولى فريق لبناني في نصف نهائي بطولة Elite Neon Cup الأوروبية الدولية المنظمّة في اليونان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:30

مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
06:23

منتج مسلسل "مرحبا دولة" فراس حاطوم: سلمنا المضبوطات وبينها حذائي الخاص

LBCI
أخبار لبنان
05:56

السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
05:55

فرنجية من بكركي: لم نقاطع بكركي بل لجنة اجتمعت تحت رايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:13

بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)

LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
خبر عاجل
06:55

مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق

LBCI
حال الطقس
01:25

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
05:13

معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات

LBCI
فنّ
11:39

ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More