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بركان في القارة القطبية الجنوبية يقذف غبار ذهب بقيمة 6000 دولار يوميًا... هل يمكن الوصول اليه؟
منوعات
2024-04-18 | 07:20
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بركان في القارة القطبية الجنوبية يقذف غبار ذهب بقيمة 6000 دولار يوميًا... هل يمكن الوصول اليه؟
أفاد موقع IFL Science أن جبلًا بركانيًا نشطًا في القطب الجنوبي المتجمد يضخ ثروة صغيرة من الذهب في الغلاف الجوي كل يوم، والآن كل ما عليك فعله هو الوصول إلى هناك.
ويشتهر جبل إريبوس، الذي ينضم إلى جزيرة ديسبشن باعتبارهما البركانين الوحيدين من بين 138 بركانًا نشطًا في القارة القطبية الجنوبية، بنفث جيوب من الغاز تحتوي على ما يقرب من 80 غرامًا من الذهب المتبلور يوميًا، بقيمة حوالي 6000 دولار، وفقًا للخبراء.
وتم تسجيل وجود الغبار الثمين على مسافة تصل إلى 621 ميلًا من قاذف الحمم البركانية في أقصى جنوب الكوكب، والذي يصل ارتفاعه إلى 12448 قدمًا، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
لكن المعدن الثمين هو مجرد واحد من أشياء كثيرة تنطلق من إريبوس، وفقًا للمرصد الأرضي التابع لإدارة الطيران والفضاء الوطنية.
وقالت وكالة ناسا: "إنها تنبعث بانتظام أعمدة من الغاز والبخار، وأحيانًا تقذف الصخور كالقنابل".
ويتم عرض المحتويات الغازية والصلبة من خلال ثوران سترومبوليان - وهو معدل معتدل من شدة القذف والذي للأسف لا علاقة له بطعام إيطالي معين.
وقال كونور بيكون، من مرصد لامونت دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا في نيويورك، لموقع Live Science: "إن بركان إريبوس يثور بشكل مستمر منذ عام 1972 على الأقل".
وأضاف أن إريبوس معروف أيضًا باحتوائه على "بحيرة من الحمم البركانية" في إحدى فوهات قمته - الناجمة عن المواد المنصهرة على مستوى سطحه.
"هذه في الواقع نادرة جدًا، لأنها تتطلب استيفاء بعض الشروط المحددة للغاية لضمان عدم تجمد السطح أبدًا."
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب فهمه حول الشكل البركاني في القارة القطبية الجنوبية، وما هو الحدث، سواء كان كارثيًا أو غير ذلك، الذي قد ينشط البراكين الأخرى التي يزيد عددها عن مائة والتي تقف باردة.
والعزلة الجغرافية هي عامل رئيسي في عدم وجود بحث متسق.
وكل من Erebus وDeception Island "لديهما عدد صغير من أدوات المراقبة الدائمة" التي "تتكون في المقام الأول من أجهزة قياس الزلازل للكشف عن النشاط الزلزالي المرتبط بالاضطرابات البركانية"، وفقًا لبيكون.
"من وقت لآخر، سينشر الباحثون شبكات أكثر شمولاً من الأدوات لإجراء دراسات محددة، ولكن هذا يأتي بطبيعة الحال مع عدد كبير من التحديات اللوجستية بالمقارنة مع العديد من البراكين التي يسهل الوصول إليها في أماكن أخرى من العالم."
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