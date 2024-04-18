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ابنها حاصرها في غرفته بعد أن خبّأ المفتاح جيدًا... أم تكشف عن الوسيلة المذهلة التي فتحت الباب من خلالها! (فيديو)

منوعات
2024-04-18 | 08:33
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ابنها حاصرها في غرفته بعد أن خبّأ المفتاح جيدًا... أم تكشف عن الوسيلة المذهلة التي فتحت الباب من خلالها! (فيديو)
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ابنها حاصرها في غرفته بعد أن خبّأ المفتاح جيدًا... أم تكشف عن الوسيلة المذهلة التي فتحت الباب من خلالها! (فيديو)

ابنها حاصرها في غرفته بعد أن خبّأ المفتاح جيدًا... أم تكشف عن الوسيلة المذهلة التي فتحت الباب من خلالها! (فيديو)

شاركت أم عازبة اللحظة المضحكة التي حبسها فيها ابنها، البالغ من العمر ثلاث سنوات، داخل غرفة نومه، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قامت "مايا هاش" بنشر مقطع فيديو لهما على حسابها عبر منصة تيك توك، وذلك بعد أن حوصرت مع ابنها الصغير "باكستون" داخل الغرفة لمدة ساعتين تقريبًا.

وأوضحت هاش كيف تُركت "في حالة من الذعر" قبل أن تتمكن أخيرًا من الخروج، وذلك بعد أن أتت لتجميع ثياب ابنها المتسخة وأغلقت الباب خلفها لتكتشف المفاجأة التي أعدّها لها ابنها.

وعلى الرغم من خوف هاش عندما سألته عن مكان المفتاح لكي يتمكنا من الخروج، إلا أن باكستون اكتفى بالضحك طوال الوقت وهو يقول لها: "اذهبي واحصلي عليه".

ويمكن سماع الأم الغاضبة وهي تطلق تنهيدة محبطة قبل أن تصرخ مرات عدة، محاولة فتح الباب بكافة الطرق والوسائل.

واختتمت هاش المقطع بلقطة أخبرت فيها المتابعين عن الطريقة التي استطاعت من خلالها الخروج من الغرفة مع ابنها، شارحة أنها اتصلت بحبيبها الذي نصحها باستخدام إحدى شماعات الملابس وكسرها وفتح قفل الباب من خلالها. 
 

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