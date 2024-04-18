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ظنت أنها تغلبت على مرض السرطان... امرأة تتلقى خبرين متناقضين في الفترة نفسها وهذا كان مصير الأخيرة!

ظنت أنها تغلبت على مرض السرطان... امرأة تتلقى خبرين متناقضين في الفترة نفسها وهذا كان مصير الأخيرة!







وفي التفاصيل، تُوفيت الإيطالية "أزورا كارنيلوس"، متأثرة بسرطان الثدي الأسبوع الفائت، تاركة خلفها ابنها "أنطونيو" والبالغ من العمر ثمانية أشهر.



وتم تشخيص إصابة أزورا للمرة الأولى عام 2019 بعد أن حلمت بجدتها التي تُوفيت بالطريقة نفسها وهي تطلب منها القيام بالفحوصات اللازمة، ما دفعها إلى التأكد من وضعها الصحي.



وبدأت أزورا العلاج الكيميائي بعد فترة قصيرة، ونالت الشفاء إذ بدت وكأنها تغلبت على المرض، ولكنها تلقت العام الفائت، خبرا سارًّا مفاده أنها حامل، ومع ذلك، وبحلول شهر تموز، عاودها السرطان بشكل صادم.



وقال زوجها فرانشيسكو إن أزورا واجهت هذا الخبر بشجاعة، ونصحها الأطباء ببدء العلاج الكيميائي مرة أخرى، لكنها اختارت تأخير العلاج حتى نهاية فترة الحمل.



وفي هذا السياق، ترك فرانشيسكو وظيفته لرعاية زوجته وعاش معها في المستشفى، وكانت سعيدة جدا خصوصا عندما بدأ طفلهما بقول كلمة "أمي".



وبعد أن أنجبت أزورا مولودها، استأنفت بسرعة العلاج الكيميائي، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المرض قد انتشر وتغلب على قدرة جسمها الدفاعية. تُوفيت أم تبلغ من العمر 33 عاماً، بعد رفضها الخضوع لعلاج السرطان حتى تتمكن من ولادة طفلها الأول، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تُوفيت الإيطالية "أزورا كارنيلوس"، متأثرة بسرطان الثدي الأسبوع الفائت، تاركة خلفها ابنها "أنطونيو" والبالغ من العمر ثمانية أشهر.وتم تشخيص إصابة أزورا للمرة الأولى عام 2019 بعد أن حلمت بجدتها التي تُوفيت بالطريقة نفسها وهي تطلب منها القيام بالفحوصات اللازمة، ما دفعها إلى التأكد من وضعها الصحي.وبدأت أزورا العلاج الكيميائي بعد فترة قصيرة، ونالت الشفاء إذ بدت وكأنها تغلبت على المرض، ولكنها تلقت العام الفائت، خبرا سارًّا مفاده أنها حامل، ومع ذلك، وبحلول شهر تموز، عاودها السرطان بشكل صادم.وقال زوجها فرانشيسكو إن أزورا واجهت هذا الخبر بشجاعة، ونصحها الأطباء ببدء العلاج الكيميائي مرة أخرى، لكنها اختارت تأخير العلاج حتى نهاية فترة الحمل.وفي هذا السياق، ترك فرانشيسكو وظيفته لرعاية زوجته وعاش معها في المستشفى، وكانت سعيدة جدا خصوصا عندما بدأ طفلهما بقول كلمة "أمي".وبعد أن أنجبت أزورا مولودها، استأنفت بسرعة العلاج الكيميائي، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المرض قد انتشر وتغلب على قدرة جسمها الدفاعية.