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عروس تتلقى أفظع هدية زفاف على الإطلاق... ما علاقة أظافر زوجها؟
منوعات
2024-04-18 | 12:05
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عروس تتلقى أفظع هدية زفاف على الإطلاق... ما علاقة أظافر زوجها؟
عروس تتلقى أفظع هدية زفاف على الإطلاق... ما علاقة أظافر زوجها؟
شعرت عروس بالاشمئزاز بعد أن تلقّت مع زوجها واحدة من أقبح الهدايا التي من الممكن تصورها، وذلك بمناسبة ارتباطهما حديثا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، نشرت العروس الأميركية القصة عبر منصة فيسبوك لتوضيح تفاصيل اكتشافها الهدية الغريبة، كونها ما زالت تتلقى الهدايا لأنها تزوجت خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت.
وقام أحد أصدقاء زوجها بتقديم هدية مرعبة وغريبة للعروسين، وقالت إن الأخيرة جاءت مصحوبة بملاحظة تقول: "إلى الثنائي المفضل لدي، كان زوجكِ رجلًا فظًا في الكلية. كان دائمًا يترك أظافره المقصوصة في كل أنحاء الصف. واحذرا الآن، من كان يقوم بجمعها لمدة ثماني سنوات، طالما كنتما تتواعدان؟"
وقام الأخير بإضافة لمسته الخاصة على الأظافر المقصوصة، وجعلها تبدو على شكل هيكل صلب.
وفي هذا السياق، تمنّت الزوجة أن تكون هذه مزحة لأنها أفظع "هدية" زفاف على الإطلاق، كما تسببت الهدية بردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم اعتبروها مثيرة للاشمئزاز.
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