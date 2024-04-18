ما علاقة الجمال بالأداء الجنسي؟... هكذا يؤثر المظهر على الحياة العاطفية بحسب الدراسات

ما علاقة الجمال بالأداء الجنسي؟... هكذا يؤثر المظهر على الحياة العاطفية بحسب الدراسات



قام عالم النفس الاجتماعي الأميركي، "جوستين ليميلر"، بمراجعة الأبحاث العلمية لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة بين الجمال والرضا الجنسي، وبالاستناد على ثلاث دراسات مختلفة كانت الإجابة على سؤال الأخير، "نعم".



ومع ذلك، بالرغم من ارتباط الجاذبية الجسدية بالرضا الجنسي إلا أن الجمال ليس المعيار الوحيد المهم بل التواصل، التفاعل العاطفي والتوافق الجنسي هي عوامل مهمة أيضا.



وفي التفاصيل، إن العنصر الحيوي للعلاقة الحميمة ليس كيفية رؤية الشريك لمظهر المرأة، بل إن إدراك الأخيرة لجاذبيتها هو أكثر أهمية للحصول على الرضا الجنسي من الجمال الجسدي الفعلي.



ووجدت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أن المظهر يؤثر على الانجذاب الأولي، إلا أن تأثيره على الرضا عن العلاقة طويلة الأمد أو التوافق الجنسي يبقى خجولًا، لأن الجمال قد يجمع الأشخاص معًا، لكنه لا يضمن إشباع العلاقة الجنسية.



وبالتالي، الثقة هي ما يهم حقًا، وهذا الأمر لا يقتصر على الجميلات فقط بل يمكن للشابات بكافة أشكالهن، أحجامهن ومظاهرهن أن تتمتعن بالثقة بالنفس.



وفي هذا السياق، المظهر يلعب دورًا صغيرًا بشكل مدهش في الشعور بالسعادة والرضا الجنسي أثناء العلاقة الحميمة ولكن تبقى الأولوية للكيمياء والتواصل بين الشخصين.