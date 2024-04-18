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مسيرة للإبليات في محيط برج إيفل تثير جدلا واسعا في باريس... وهذه التفاصيل

منوعات
2024-04-18 | 15:33
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مسيرة للإبليات في محيط برج إيفل تثير جدلا واسعا في باريس... وهذه التفاصيل
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مسيرة للإبليات في محيط برج إيفل تثير جدلا واسعا في باريس... وهذه التفاصيل

مسيرة للإبليات في محيط برج إيفل تثير جدلا واسعا في باريس... وهذه التفاصيل

بعد تنديدات من جمعية للرفق بالحيوان، عُلّق عرض من المقرر تسييره السبت انطلاقاً من برج إيفل في باريس بمشاركة حوالى خمسين جملاً وحيواناً آخر من سلالة الإبليات، في انتظار تأكيد من الشرطة.

ومن المقرر أساساً إقامة المسيرة المسماة "العرض المذهل"، بتنظيم من الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل في فرنسا وأوروبا، بعد ظهر السبت بين رصيف السين أمام برج إيفل، ومعلم ليزانفاليد، ومقر اليونسكو، وكلها مواقع في الدائرة السابعة الراقية في العاصمة الفرنسية.

وأوضح المنظم "كريستيان شوتل" لوكالة "فرانس برس" أن هذه المسيرة ترمي إلى دعم "قضية الجمل في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان".

ويندرج هذا الحدث في إطار السنة الدولية للإبليات، التي أعلنتها الأمم المتحدة من أجل تعزيز "المساهمة الأساسية" لهذه الحيوانات التي وُصفت بأنها "بطلة الصحاري والمرتفعات"، والتي تعوّل عليها "ملايين الأسر التي تعيش في بيئات صعبة في أكثر من 90 دولة".

وكان شوتل، وهو رئيس بلدية جانفري في جنوب غرب باريس، قد برز بالفعل من خلال مسيرة للإبليات في باريس عام 2014 خلال تظاهرة ضد إصلاح الجداول المدرسية.

ومنذ عام 2019، استضافت جانفري معرضين عالميين للإبل في فرنسا، وأوضح شوتل أنه وقع "في حب هذه الحيوانات من النظرة الأولى"، ويمتلك أربعة جمال يصطحبها معه في الإجازات.

وقال إنه حشد لهذا العرض الباريسي 70 ألف يورو من الأموال و34 وفدا وطنيا و80 شخصا لحماية الحدث، بينهم ثلاثة أطباء بيطريين وسيارة إسعاف تابعة للأمن المدني لإنقاذ الحيوانات إذا لزم الأمر ومغارف للبراز.

والهدف من هذا كله لم يكف لإقناع جمعية حقوق الحيوان "باريس أنيمو زوبوليس"، التي نددت في بيان باستخدام هذه الحيوانات كـ"أشياء للترفيه" و"موارد غذائية مبتذلة".

وأوضحت المؤسسة المشاركة للجمعية "أماندين سانفيسنس" لوكالة فرانس برس أن "هذه الحيوانات مكيفة مع الصحراء ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف، ولا مكان لها في باريس".

وقالت لوكالة "فرانس برس" إن مجلس بلدية باريس أيضا "لا يؤيد هذا العرض"، لكنه لا يملك سلطة اتخاذ القرار، لأن "المظاهرة متنقلة"، ويعود قرار السماح بالمظاهرة أم لا إلى الشرطة.

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