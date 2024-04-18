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ظهرت مجددا في حياة حبيبها السابق وتزوجت من والده... ما فعلته شابة لتخريب علاقته الجديدة تخطى التوقعات!

ظهرت مجددا في حياة حبيبها السابق وتزوجت من والده... ما فعلته شابة لتخريب علاقته الجديدة تخطى التوقعات!





وفي التفاصيل، شاركت شقيقة الرجل، القصة الغريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيف عادت صديقته السابقة إلى حياته محاولة الآن تخريب علاقته الجديدة.



وشرحت شقيقة الرجل أنه عندما اكتشفت الشابة أن حبيبها السابق دخل علاقة جديدة، اشتكت أولاً من عدم إخبارها في الوقت نفسه الذي أخبر فيه والديه وإخوته ثم شرعت في الزواج من والدهما بشكل رسمي.



وتدخّلات الشابة في الأمور العائلية لم تنته عند هذا الحد، حيث أرادت أن يتم تضمينها في التخطيط لحفل الخطوبة، كما طلبت إلقاء خطاب من وحي المناسبة.



وروت شقيقته كيف وصلت حبيبته السابقة مرتدية ثوبًا باللون الأبيض إلى الخطوبة، ما دفع المرأة إلى مطالبة الأصدقاء ورشوة الموظفين ليكون يومها صعبًا.



وفي هذا السياق، تمكنت شقيقة الرجل من التأكد من أن المصور لم يدرج زوجة والدها في أي من الصور العائلية، وشجعت الموظفين على تقديم مشروبات غير كحولية لها وسُكبت عليها المشروبات مرتين، مع التأكد من تجنب تقديم الطعام لها.



وعندما حاولت حبيبة شقيقها السابقة إلقاء خطابها، فجأة توقف الميكروفون عن العمل، قبل أن تعترف بأنها الوحيدة التي لم تتمتع بوقت جميل مثل بقية الضيوف. انقلب عالم رجل رأسًا على عقب بعد أن ظهرت صديقته السابقة مجددا في حياته وتزوجت من والده بشكل رسمي، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، شاركت شقيقة الرجل، القصة الغريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيف عادت صديقته السابقة إلى حياته محاولة الآن تخريب علاقته الجديدة.وشرحت شقيقة الرجل أنه عندما اكتشفت الشابة أن حبيبها السابق دخل علاقة جديدة، اشتكت أولاً من عدم إخبارها في الوقت نفسه الذي أخبر فيه والديه وإخوته ثم شرعت في الزواج من والدهما بشكل رسمي.وتدخّلات الشابة في الأمور العائلية لم تنته عند هذا الحد، حيث أرادت أن يتم تضمينها في التخطيط لحفل الخطوبة، كما طلبت إلقاء خطاب من وحي المناسبة.وروت شقيقته كيف وصلت حبيبته السابقة مرتدية ثوبًا باللون الأبيض إلى الخطوبة، ما دفع المرأة إلى مطالبة الأصدقاء ورشوة الموظفين ليكون يومها صعبًا.وفي هذا السياق، تمكنت شقيقة الرجل من التأكد من أن المصور لم يدرج زوجة والدها في أي من الصور العائلية، وشجعت الموظفين على تقديم مشروبات غير كحولية لها وسُكبت عليها المشروبات مرتين، مع التأكد من تجنب تقديم الطعام لها.وعندما حاولت حبيبة شقيقها السابقة إلقاء خطابها، فجأة توقف الميكروفون عن العمل، قبل أن تعترف بأنها الوحيدة التي لم تتمتع بوقت جميل مثل بقية الضيوف.