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رجل أسترالي يعثر على مخلوقات غريبة مختبئة بين أوراق الأشجار... تعرّفوا على التنانين المائية! (صورة)

رجل أسترالي يعثر على مخلوقات غريبة مختبئة بين أوراق الأشجار... تعرّفوا على التنانين المائية! (صورة)





وفي التفاصيل، التقط الرجل الأسترالي صورة للمخلوقات المحلية الغريبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متحديًا الآخرين للعثور على مخلوقات مشابهة لها.



وتُعد تنانين الماء أكبر أنواع السحالي في أستراليا وتتواجد على طول الممرات المائية على الساحل الشرقي للبلاد، وعلى الرغم من أنها خجولة في الغالب، ولكنها مخفية جيدًا لتطارد الكلاب الصغيرة والأطفال.



وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. أُصيب رجل بحالة من الذهول بعد أن اكتشف عشرة تنانين مائية مختبئة بين أوراق الأشجار أثناء سيره صباحًا، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، التقط الرجل الأسترالي صورة للمخلوقات المحلية الغريبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متحديًا الآخرين للعثور على مخلوقات مشابهة لها.وتُعد تنانين الماء أكبر أنواع السحالي في أستراليا وتتواجد على طول الممرات المائية على الساحل الشرقي للبلاد، وعلى الرغم من أنها خجولة في الغالب، ولكنها مخفية جيدًا لتطارد الكلاب الصغيرة والأطفال.وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.