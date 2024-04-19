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بعد فراق دام 45 عامًا... لقاء مؤثر يجمع رجل بشقيقته! (فيديو)

منوعات
2024-04-19 | 05:41
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بعد فراق دام 45 عامًا... لقاء مؤثر يجمع رجل بشقيقته! (فيديو)
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بعد فراق دام 45 عامًا... لقاء مؤثر يجمع رجل بشقيقته! (فيديو)

بعد فراق دام 45 عامًا... لقاء مؤثر يجمع رجل بشقيقته! (فيديو)

التقى الشقيقان "طوني بيكيت" و"ماري دونستان" أخيراً في لحظة مؤثرة بعد 45 عامًا من الفراق والعيش بشكل منفصل، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، كانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الشقيقان دونستان وبيكيت عام 1979 قبل أن تنتقل الأخيرة إلى أستراليا.

واجتمع كلّ من الشقيقين في محطة قطار نورويتش بعد ظهر يوم الثلاثاء، وذلك بعد 45 عامًا من العيش بشكل منفصل. ووثقت الصور هذا اللقاء بينهما منذ عقود، وظهرت الدموع في عيني بيكيت وهو يحتضن شقيقته بحرارة.

وكان كلّ من والديهما راعيين في مزرعة خاصة بهما. وبعد وفاة الوالدة قرر الشقيقان أنه يتعين عليهما لمّ شملهما قريبًا، وبدأت دونستان في جمع الأموال اللازمة للانطلاق في رحلة العودة إلى المملكة المتحدة والتي استغرقت 22 ساعة للقاء شقيقها.
 
 

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بشقيقته!

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