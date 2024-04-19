بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!

بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!



كشفت امرأة كيف تفككت عائلتها بعد أن أقامت ابنتها علاقة حميمة مع شريك حفيدتها، البالغ من العمر 20 عامًا، واستخدمت الجدة أسماء وهمية للأقارب الذين تسببوا في حدوث الخلاف العائلي.



وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أن حفيدتها إيفلين كانت تواعد رجلاً لكن العلاقة انهارت "لأنها اكتشفت أنه يمارس الجنس مع والدتها".



وانتقلت إيفلين من منزل والدتها للعيش مع جدتها، ولم تتصل بوالدتها بعد الحادثة، كما شعرت الجدة بخيبة أمل شديدة بسبب سلوك ابنتها.



وعلى الرغم من شعورها بالجنون وخيبة الأمل، إلا أن الجدة تريد استمرار علاقتها مع ابنتها، حتى ولو كان ذلك فقط للحصول على إجابة واضحة عن سبب قيامها بهذا الأمر الفظيع للغاية.