ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!

ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!

أثارت أم غضبًا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طلبت من الضيوف خلال حفل عيد ميلاد ابنتها عدم إحضار أي هدية على الإطلاق وبدلاً من ذلك طلبت منهم التبرع بمبلغ 5 دولار من أجل تجديد الفناء الخلفي لمنزلها.



وفي التفاصيل، طلبت "راشيل غيبس" من الضيوف القادمين لحضور حفل عيد ميلاد ابنتها الأول أن يحضروا مساهمات بقيمة 5 دولار لتجديد فناء منزلها الخلفي بدلا من إحضار هدية لطفلتها.



وشرحت غيبس أنها لا تريد إنفاق المال على حفلة لن تتذكرها ابنتها، ما يعني أنها لن تقدم وجبة أو قالب حلوى، وليس لديها أي خطط لشراء ديكور أو تقديم أي ألعاب ونشاطات لرواد الحفلة.



كما أن غيبس حددت موعد الحفل عند الساعة 9:30 صباحًا، وأضافت أنها أوضحت في الدعوات أن مدته ستكون ساعة ونصف فقط، وأنه يجب على الضيوف المغادرة فورًا بعد انتهاء الحفل.