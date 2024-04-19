في أميركا... اتهام رجل بقتل زوجته بعدما علقت في سيارة غارقة: ماذا حصل؟

في أميركا... اتهام رجل بقتل زوجته بعدما علقت في سيارة غارقة: ماذا حصل؟



اتُهم أنطوني جوزف مايورانا من ولاية "أريزونا" الأميركية بقتل زوجته بعدما علقت في سيارة غارقة، وذلك وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركية.



وأعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة "ماريكوبا" في بيان، أن مايورانا كان يقود سيارته التي غرقت في بحيرة أثناء عودته من مباراة بيسبول مع زوجته ميغان، يوم الجمعة 22 آذار.



واصطدمت السيارة بالرصيف وانحرفت على العشب بينما كانت "تنزلق وتدور"، ثم اصطدم جانب الراكب الأمامي منها بمجرى خرساني قبل أن تحلق في الهواء لمسافة 100 قدم تقريبًا وتهبط في البحيرة.



وقال مكتب المدعي العام إنه "على الرغم من محاولات الإنقاذ المتعددة التي قام بها الضباط والمارة، إلا أنهم لم ينجحوا في إخراج زوجة المدعى عليه من السيارة"، مشيراً إلى أن نسبة الكحول في دم أنطوني كانت أكثر من ضعف الحد القانوني المسموح به.



ووجهت إلى أنطوني تهمة القتل من الدرجة الثانية، كما تم حجزه في سجن مقاطعة "ماريكوبا" ووجهت إليه أيضًا تهمة القتل غير المتعمد، وجنح متعددة مثل القيادة تحت تأثير الكحول.



وحددت المحكمة كفالة وقدرها 150 ألف دولار للإفراج عن أنطوني الذي ادعى أثناء جلسة الاستماع اليه أنه يتناول دواء لمعالجة مرض "ثنائي القطب".