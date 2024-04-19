رجل يكتشف حياة زوجته السرية على مواقع التواصل الاجتماعي... ما تبيّن شكّل له صدمة!

رجل يكتشف حياة زوجته السرية على مواقع التواصل الاجتماعي... ما تبيّن شكّل له صدمة!



تحدث رجل عن اكتشافه حسابًا سريا خاصًا بزوجته على منصة انستغرام، والذي كان مليئًا بصور جريئة لها التقطتها في غرفة نومهما وهي ترتدي الملابس الداخلية التي اشتراها زوجها لها.



وفي التفاصيل، قال الرجل إن زوجته في حالة شبه منفصلة عنه وذلك بعد عشر سنوات من الزواج، لكنه لا يعرف الأسباب الحقيقية خلف هذا الأمر.



وتغلّب عليه فضوله المتزايد، وقرر إلقاء نظرة على مضمون هاتف زوجته أثناء تواجدها في الحمام ما أدّى إلى اكتشافه حسابها الخاص باسم مزيف.



وعند تصفحه الحساب، رأى الرجل صورًا منشورة لها لم ير مثلها من قبل، مدعيا أنه عثر على 35 صورة يعود تاريخها إلى عام 2023.



وتساءل الزوج المصدوم عما إذا كانت زوجته تقوم بالنشر على منصة أخرى، ما دفعه إلى تصفح كل رسائلها على منصة انستغرام.



واكتشف الزوج أن الرجال أثنوا على مظهر زوجته، وأرسلوا لها صوراً فاضحة لهم، فقامت بدورها بالرد على الرسائل والصور.