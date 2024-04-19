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شابة أنفقت مبلغًا ضخمًا لإقامة حفل زفاف "خيالي"... النتيجة كانت كارثية والأسباب غريبة!
منوعات
2024-04-19 | 07:34
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شابة أنفقت مبلغًا ضخمًا لإقامة حفل زفاف "خيالي"... النتيجة كانت كارثية والأسباب غريبة!
شابة أنفقت مبلغًا ضخمًا لإقامة حفل زفاف "خيالي"... النتيجة كانت كارثية والأسباب غريبة!
اندلعت خلافات بين شابة ووالدتها بعد أن أبدت الأخيرة رأيها بحفل زفاف ابنتها حيث اعتبرته "كارثيا"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أنفق الزوجان 20 ألف دولار على حفل زفافهما، لكنهما لم يقدّما للضيوف أي وجبات، مشروبات أو وسائل ترفيه، بل كان لديهما قالب حلوى مزيف غير صالح للأكل، ما ترك الحاضرين جائعين وسط ملل شديد.
وبعد مرور عام، لجأت العروس إلى والدتها عندما سمعت أحاديث شقيقتها والضيوف عن حفل زفافها، وقالت الأم إنه بينما كانت ابنتها تستمتع بوقتها اعتبر الضيوف أن التجربة لم تكن جيدة، ما دفع ابنتها إلى وصفها بأنها "قاسية" و"حمقاء".
وشرحت الأم أن ابنتها أنفقت حوالي 20 ألف دولار على حفل زفافها، حيث كانت تجربة رائعة بالنسبة لها ولكن بالنسبة للضيوف كانت تجربة سيئة للغاية إذ ذهبت كل الأموال إلى الأمور الخاصة بالزوجين.
وقالت الأم إن الثنائي أنفق معظم الأموال على فستان العروس الذي بلغت قيمته 6 آلاف دولار، قاعة الزفاف والمصور.
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