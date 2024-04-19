تصريح صادم من مؤرخ طعام يثير غضب الايطاليين... البيتزا ليست ايطالية وانطلقت من هذه الدولة؟!

في بلدٍ عربي... تسبب بفقدان بصر زوجته الحامل: ولن تصدقوا ماذا فعل بنفسه!

في بلدٍ عربي... تسبب بفقدان بصر زوجته الحامل: ولن تصدقوا ماذا فعل بنفسه!

رجل أسترالي يعثر على مخلوقات غريبة مختبئة بين أوراق الأشجار... تعرّفوا على التنانين المائية! (صورة)