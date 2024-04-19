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تصريح صادم من مؤرخ طعام يثير غضب الايطاليين... البيتزا ليست ايطالية وانطلقت من هذه الدولة؟!

منوعات
2024-04-19 | 09:41
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تصريح صادم من مؤرخ طعام يثير غضب الايطاليين... البيتزا ليست ايطالية وانطلقت من هذه الدولة؟!
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تصريح صادم من مؤرخ طعام يثير غضب الايطاليين... البيتزا ليست ايطالية وانطلقت من هذه الدولة؟!

أثار مؤرخ الطعام ألبرتو غراندي غضب صانعي البيتزا في البلاد بعد أن ادعى بشكل مثير للجدل أن الولايات المتحدة - وليس إيطاليا - هي المسؤولة عن "بيتزا روسا:" صلصة الطماطم الحمراء التي تعلو البيتزا.

وذكرت صحيفة التلغراف أن خبير الطهي أسقط نظريات تذوق الطعام "التجديفية" هذه في كتابه هو وزميله الأكاديمي دانييل سوفياتي "La Cucina Italiana Non Esiste - المطبخ الإيطالي غير موجود"، والذي يسعى جاهداً لتبديد الأساطير المحيطة بالمطبخ.

وقال غراندي، الذي يدرس في جامعة بارما في شمال إيطاليا، في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا: "البيتزا أصبحت حمراء في أميركا...  النبات من أميركا، وكذلك استخدام صلصة الطماطم كأساس لمطبخنا."

ويدعي المؤلفون أن الإيطاليين اكتشفوا ما يسمى شريان الحياة للطهي الإيطالي فقط عندما بدأ الملايين بالهجرة إلى الولايات المتحدة خلال "الشتات الإيطالي" بين عامي 1880 و1920. ثم من المفترض أنهم عادوا بعد ذلك إلى الوطن الأم مع الصلصة السرية الموجودة الآن في كل مكان، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقبل هذا التلقيح الطهوي، كانت البيتزا في إيطاليا تتكون من قطعة دائرية من الفوكاشيا مع إضافات مختلفة، كما يؤكد المؤلفون.

في الواقع، بدأت الولايات المتحدة في إنتاج صلصة الطماطم على نطاق واسع في القرن التاسع عشر، مما دفع المهاجرين الإيطاليين إلى فتح العديد من مطاعم البيتزا لدرجة أنهم فاقوا عدد نظرائهم الإيطاليين بحلول الحرب العالمية الثانية، وفقًا للكتاب.

وكتب المؤلفون: "عندما هبط الجنود الأميركيون في صقلية، اكتشفوا لدهشتهم أن مطاعم البيتزا بالكاد توجد في إيطاليا".

وغني عن القول أن عشاق البيتزا الإيطاليين الفخورين ابتلعوا هذه الفطيرة المزعومة بالإضافة إلى شريحة من الكاتشب.

"هذا هراء، لا أعتقد أن هذا صحيح"، هكذا أعلن جياني ألتروي، صانع البيتزا الذي يعمل منذ 30 عاما تقريبا في مطعم بيتزا ري تراتوريا في روما، والذي ينتج ما يقرب من 300 بيتزا يوميا. "إن الأميركيين هم الذين تعلموا من الإيطاليين عندما يتعلق الأمر بالطعام، وليس العكس".

ويدعي أن البيتزا الحمراء يعود تاريخها في الواقع إلى عام 1889 في نابولي مع اختراع المارغريتا، والتي أخذت اسمها من ملكة إيطاليا، مارغريتا سافوي، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.
وتم تزيين هذه البيتزا الرائدة بالريحان والموزاريلا والطماطم لتتناسب مع الألوان الخضراء والبيضاء والحمراء للعلم الإيطالي، بحسب ألتروي.

وادعى زميله صاحب مطعم البيتزا، كلاريستون ألفيس، من Antica Trattoria Agonale، أنه "من السخافة" القول بأن الفطيرة الشهيرة هي اختراع أميركي، بحجة: "ربما قام الأميركيون بتكييفها، لكنني لا أعتقد أنهم اخترعواها". وربما بدا من المفارقة أن إيطاليا، المعقل المزعوم لمطبخ العالم القديم، سوف "تستولي" على القشرة القرمزية من الولايات المتحدة، المعروفة باستعارتها من مطابخ العالم أجمع.

ومع ذلك، يقول غراندي إنه لا يفهم الهجمات لأنه لا يشكك في "جودة الطعام أو المنتجات الإيطالية"، بل يعيد بناء تاريخ هذه الأطباق من خلال بحث دقيق.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا: "من خلال دراستي، أظهرت أن العديد من الاستعدادات مستمدة من آخر 50 إلى 60 عامًا من التاريخ ومن التفاعلات مع الثقافة الأطلسية".

وأصول البيتزا المزعومة في العالم الجديد ليست القنبلة الوحيدة التي يُزعم أنه اكتشفها أثناء دراسته: يزعم غراندي أيضًا أن معكرونة كاربونارا، وهو طبق إيطالي كلاسيكي آخر، ولد خلال الحرب العالمية الثانية باستخدام لحم الخنزير المقدد والجبن والبيض المجفف الذي جلبه الجنود الأميركيون.

ويعتقد غراندي أن عشاق البيتزا الإيطاليين يسمحون للفخر الثقافي بالتغلب على الأدلة، قائلاً: نحن نتحدث بشكل خاطئ عن الهوية: المطبخ يتغير باستمرار.

ويشعر أيضًا أن النقاد يسعون جاهدين للحفاظ على هوية إيطالية متميزة يعتقدون أنها تتآكل بسبب العولمة والهجرة.

وذكرت صحيفة التلغراف أن رئيسة وزراء البلاد جيورجيا ميلوني عينت وزيرا للسيادة الغذائية وانتقدت اللحوم المصنعة في المختبرات والمنتجات الغذائية التي تعتمد على الحشرات.

وقال غراندي: "نحن بلد يمر بأزمة هوية، والطعام هو أحد الأشياء القليلة التي يجب أن نفخر بها."
 

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الايطاليين...

البيتزا

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وانطلقت

الدولة؟!

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