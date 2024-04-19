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كتاب تنبأ بكارثة تيتانيك قبل 14 سنة من حصولها... التفاصيل صادمة!

منوعات
2024-04-19 | 10:08
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كتاب تنبأ بكارثة تيتانيك قبل 14 سنة من حصولها... التفاصيل صادمة!
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كتاب تنبأ بكارثة تيتانيك قبل 14 سنة من حصولها... التفاصيل صادمة!

"لقد كانت غير قابلة للغرق وغير قابلة للتدمير، وكانت أكبر سفينة عائمة وأعظم أعمال الرجال... ثم في عام 1912، اصطدمت السفينة بجبل جليدي وغرقت في شمال المحيط الأطلسي مما أدى إلى خسائر مروعة في الأرواح."

معذور إذا اعتقدت أن هذه السفينة هي سفينة تيتانيك، التي أسرت قصتها المأساوية العالم منذ وقوع الكارثة قبل 112 عامًا في هذا الأسبوع.

لكنك ستكون مخطئا. فهذه الجمل تصف "تيتان"، السفينة التي حلم بها الكاتب الأميركي مورغان روبرتسون في روايته غير المعروفة التي صدرت عام 1898.

في كتابه "حطام السفينة العملاقة أو العبث"، تنبأ روبرتسون بشكل مخيف بواحدة من أكثر الكوارث البحرية رعبا في التاريخ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

تبدأ روايته: "لقد كانت أكبر حرفة طافية وأعظم أعمال الرجال... لقد شارك في بنائها وصيانتها كل العلوم والمهنة والتجارة التي عرفتها الحضارة... على جسرها كان هناك ضباط، بالإضافة إلى كونهم من اختيار البحرية الملكية، فقد اجتازوا اختبارات صارمة في جميع الدراسات... لم يكونوا بحارة فحسب، بل علماء".

وتابع: "غير قابلة للغرق وغير قابلة للتدمير، وكانت تحمل عددًا قليلًا من قوارب الانقاذ بما يتوافق مع القوانين... كان عددها أربعة وعشرون، وقد تمت تغطيتها بشكل آمن وربطها بأحزمة على السطح العلوي، وإذا تم إطلاقهم فستتسع لخمسمائة شخص.

"لم تكن تحمل أطواف نجاة مرهقة عديمة الفائدة؛ ولكن - لأن القانون يتطلب ذلك - كان كل واحد من الأرصفة الثلاثة آلاف في أماكن الركاب والضباط والطاقم يحتوي على سترة من الفلين، في حين كانت حوالي عشرين عوامة نجاة دائرية متناثرة على طول القضبان."

روبرتسون، أميركي، كان بحارًا سابقًا، نشر عشرات الروايات، وادعى أيضًا أنه مخترع المنظار.

ومثل تيتانيك، اصطدمت تيتان بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي، قبالة ضفاف نيوفاوندلاند، على بعد حوالي 1000 ميل من ساحل نيويورك.

وحدثت الكارثة الخيالية والمأساة الحقيقية في بحر هادئ نسبيًا ليلاً في نيسان.

وأوجه التشابه لا تنتهي عند هذا الحد. كانت السفينة التي حلم بها والسفينة الحقيقية تسيران بسرعة كبيرة، وكان كل منهما متحصنًا على الجانب الأيمن.

وكانت سفينة روبرتسون الخيالية مملوكة لشركة باخرة كان المساهم الرئيسي فيها أميركيًا ثريًا.

وكانت تيتانيك جزءًا من شركة وايت ستار لاين، التي كان المساهم الرئيسي فيها هو الأميركي الثري جي بيربونت مورغان.

وكلاهما كانتا سفن ركاب تم الإعلان عنهما على أنهما أكبر وأفخم سفينة عائمة، فضلاً عن كونها "غير قابلة للغرق".

وعندما غرقت سفينة تايتانيك، فقد أكثر من 1500 شخص حياتهم. وكانت هناك خسائر مروعة مماثلة في الأرواح عندما سقطت سفينة روبرتسون تيتان، على الرغم من أنه لم يحدد أرقامًا.

وأعطى روبرتسون تيتان 19 حجرة مانعة لتسرب الماء وأبواب فاصلة تُغلق في حالة وجود الماء.

وكان لدى تيتانيك 16 مقصورة مانعة لتسرب الماء وأبواب حاجزة تم تصميمها للقيام بنفس الشيء.

وتم وصف تيتان بأنها تحتوي على ثلاث مراوح. وكانت تيتانيك أول سفينة تمتلك هذا الابتكار.

علاوة على ذلك، كتب روبرتسون أن تيتان كانت تتمتع بقوة 40 ألف حصان وسرعة قصوى تبلغ 25 عقدة.

وكانت قوة تيتانيك 50 ألف حصان وبنفس السرعة القصوى.

وكانت سفينة تيتانيك تحمل على متنها 3360 شخصًا، بينما كان على متن تيتان 3000 شخص.

وكان طول سفينة White Star 882 قدمًا، مقابل 800 قدم لإبداع روبرتسون.

وكان لدى تيتانيك 20 قارب نجاة تتسع لـ 1176 شخصًا، بينما كان لدى تيتان 24 قاربًا، وهو ما يكفي لإنقاذ 500 راكب.

وكتب روبرتسون في تصويره للكارثة: "صاح بالمرصاد: الجليد...الجليد أمامك. جبل جليدي. تحت الأقواس مباشرةً... ركض الضابط الأول وسط السفينة، وقفز القبطان، الذي بقي هناك، إلى تلغراف غرفة المحرك، وهذه المرة تم إدارة الرافعة."

وتابع: "ولكن في غضون خمس ثوانٍ، بدأ قوس السفينة العملاقة في الارتفاع، وكان من الممكن رؤية أمامها، وعلى كلتا يديها، من خلال الضباب، حقل من الجليد، نشأ في منحدر يصل ارتفاعه إلى مائة قدم في مسارها... توقفت الموسيقى في المسرح، ومن بين ثرثرة الصراخ والصيحات، وضجيج الفولاذ الذي يصم الآذان، وهو يحتك ويصطدم بالجليد... وعارضتها تقطع الجليد مثل العداء الفولاذي لقارب جليدي، و كان وزنها كبيرًا يستقر على الجزء الأيمن من السفينة، وخرجت من البحر أعلى وأعلى - حتى أصبحت المراوح الموجودة في المؤخرة نصف مكشوفة - ثم واجهت ارتفاعًا حلزونيًا سهلًا في الجليد أسفل قوس الميناء، وانحنت، وأفرطت في التوازن، وتحطمت على جانبها، إلى اليمين."

كتب روبرتسون روايته الأولى "العبث" كتحذير للإنسانية وسط غضبه من أن شركات الشحن تعنى في الأرباح أكثر من سلامة الركاب.

لقد ادعى أنه يعتقد أنه أثناء كتابته لروايته، كان خاضعًا لسيطرة روح وأنه سمع "أوامر هامسة" من "سيد" في "الصمت العظيم الذي خلفه".

وولد المؤلف عام 1861 في أوسويغو، نيويورك. وهو ابن ربان سفينة في منطقة البحيرات العظمى، وقد ذهب إلى البحر وهو في السادسة عشرة من عمره بعد الوفاة المفاجئة لوالدته وشقيقته.

وفي سن الخامسة والعشرين بدأ العمل كبائع سجائر ورجل أعمال غريبة قبل أن يقرر الكتابة.

وبسبب معتقداته الغريبة عن المرشدين الروحيين، اعتبره محررو الصحف مجنونًا.

وفي عام 1998، اكتشف المصرفي سيمون هيويت العمل الذي لم يكن معروفًا آنذاك، وأعاد نشره، والرواية متاحة الآن بأشكال مختلفة لدى بائعي الكتب وعلى الإنترنت.
 

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تيتانيك

حصولها...

التفاصيل

صادمة!

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