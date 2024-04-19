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رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!

منوعات
2024-04-19 | 10:58
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رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
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رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!

رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!

أُصيب شاب بصدمة بعد اكتشافه أن خطيبته كانت تخونه مع والده، بعدما دعاهما الأخير لتناول العشاء. 

وأوضح الشاب أنه بعد وفاة والدته، وذلك منذ أربع سنوات، أصبح والده يزوره بانتظام لتناول العشاء لكي لا يبقى بمفرده كثيرًا.

وفي التفاصيل، اتضح أن والد الشاب وحبيبته كانا على علاقة لأكثر من ثلاثة أشهر، ما سبب له نوعا من الصدمة.

وأرسلت خطيبته السابقة والدتها إلى منزلهما لاستعادة أغراضها لأنها لم تكن قادرة على مواجهته بنفسها، وبعد أن شعر بالاشمئزاز، قرر الشاب عدم الاتصال بهما، ما دفع والده لإرسال الشرطة إلى منزله لأنه كان قلقًا عليه.

وفي هذا السياق، ظهرت الشرطة عند باب منزله لأن الضباط تلقوا مكالمة من والده الذي خاف أن يؤذي ابنه نفسه. 

وأخبر الشاب رجال الشرطة بأنه لا يعاني من ميول انتحارية شارحا لهم ما حدث حيث بدا على وجوههم الاشمئزاز واعتذروا على إزعاجه.
 

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