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بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)

منوعات
2024-04-19 | 17:07
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بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
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بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)

ربما يكون الرجل الذي نقلت ابنة أخته جثته إلى أحد المصارف في البرازيل في محاولة للحصول على قرض قد تم تسميمه.

وتوفي باولو براغا، 68 عامًا، يوم الثلاثاء في ريو دي جانيرو، حيث أظهرت لقطات مرعبة ابنة أخته وهي تسحبه من سيارة الأجرة إلى كرسي متحرك، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكشف تشريح الجثة أن براغا كان يعاني من سوء التغذية وأن وفاته كانت على الأرجح بسبب "التهاب القصبات الهوائية وقصور القلب".

ويقوم مكتب الطبيب الشرعي بالتحقيق فيما إذا كان الرجل قد تعرض للتسمم بينما ينتظرون نتائج اختبار إضافي.

وجاء في التقرير: "مثل هذه البيانات تدعم النتيجة المجهرية لسوء التغذية واستنشاق القصبات الهوائية... إن مرض القلب السابق الذي تم اكتشافه ساهم أيضًا في حدوث الوفاة."

وفي يوم الثلاثاء، ألقي القبض على ابنة أخت براغا، إريكا دي سوزا، لمحاولتها الحصول على قرض بقيمة 2600 جنيه إسترليني بعد أن شوهدت وهي تجر جثته إلى البنك.

وتُظهر كاميرا المراقبة إريكا، 42 عامًا، وهي تكافح من أجل نقل جثة عمها من مقعد الراكب في سيارة أجرة إلى الكرسي المتحرك قبل التوجه إلى المبنى.

وفي مكتب البنك، تظاهرت بعد ذلك بإجراء محادثة مع براغا أمام الموظفين المرعوبين وهي تحمل رقبته في وضع مستقيم.

ويمكن رؤية رأس براغا يتمايل ذهابًا وإيابًا وعيناه مغلقتان وفمه مفتوح طوال المحنة المخيفة.

***إقرأ أيضا: "هل تسمع؟ عليك التوقيع هنا"... قامت بجر عمها المتوفى على كرسي متحرك داخل المصرف... والسبب صادم! (فيديو)
 
 
 

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