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نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
منوعات
2024-04-20 | 03:30
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نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
قد يكون علاج النسور المخمورة أمرًا صعبًا، كما يتضح من الاكتشاف المذهل من ملجأ للحياة البرية في ولاية كونيتيكت.
واحتفل زوج من النسور السوداء النشطة بيوم مبكر لكسوف الشمس في 8 نيسان في ووترتاون عن طريق الغوص في القمامة. وعثرا في النهاية على شيء مخمر بدرجة كافية ليسبب سكرًا خطيرًا، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"لقد كانا في حالة سكر حرفيا"، وقالت كريستين كامينغز، مديرة مركز A Place Called Hope (APCH)، وهو مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية يستضيف الطيور الجارحة: "كانا غير قادرين على التوازن أو الوقوف وكأنهما يفقدان الوعي أو يموتان".
وأضفت كامينغز أنه بعد العديد من الاختبارات على النسرين، تبين أنهما "في حالة سكر شديد بحيث لا يستطيعان الطيران".
وقال مقدمو رعاية الحيوانات إن الطيور تحتاج فقط إلى السوائل وتم وضعها في الملجأ طوال الليل. وتم تقديم وجبة إفطار دسمة لهما في صباح اليوم التالي.
وقالت كامينغز: "مراقبة الحيوانات في ووترتاون وجميعنا في APCH اشتبهنا في حدوث الأسوأ... لقد كنا جميعًا في حيرة من أمرنا حتى ظهرت تفاصيل قصتهما، وهو ما أكد في النهاية شكوكنا بعد استبعاد كل شيء آخر".
وتابعت مازحة أن النسور عادت إلى البرية في 9 نيسان قبل أن يتم تصنيف مركزها على أنه منشأة "للتخلص من السموم".
وأضافت: "لقد عادا إلى منزلهما، وانضما على الفور إلى مستعمرتهما".
وذكّر مسؤولو الحياة البرية الناس بأن الخمور يمكن أن تسمم الحياة البرية إذا انتهى بها الأمر في حاوية قمامة مفتوحة.
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