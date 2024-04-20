الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجل وامرأة في الثمانين من عمرهما رحلا بطريقة مأساوية... والقاتل: حمل!
منوعات
2024-04-20 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رجل وامرأة في الثمانين من عمرهما رحلا بطريقة مأساوية... والقاتل: حمل!
أردت الشرطة في نيوزيلندا الخميس حملاً قتل زوجين مسنّين في مزرعة، على ما أفادت السلطات ووسائل اعلام محلية.
وأعلنت الشرطة في بيان أنها عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما بغرب أوكلاند (شمال)، مؤكدة أنّ حملاً كان موجوداً في مكان الحادث عند وصولهم.
وقال ابن شقيق الزوجين دين بوريل، أن الضحيتين اللذين يتخطى عمرهما 80 سنة، ماتا في "حادث مأساوي" مسؤول عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل الإعلام.
وأشارت الشرطة إلى أن شخصا آخر لم تُعرَف هويته أصيب بجروح طفيفة إزاء هجوم الحمل عليه.
وتابعت "عند وصول عناصرنا إلى المكان، واجهوا حملا آخر كان يتوجّه نحوهم".
وأضافت "بعد تقويم المخاطر، أقدموا على قتل الحمل".
وتضم نيوزيلندا خمسة ملايين شخص وأكثر من 25 مليون خروف.
آخر الأخبار
منوعات
وامرأة
الثمانين
عمرهما
بطريقة
مأساوية...
والقاتل:
التالي
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-03
طلبت أن ترافقها الشرطة إلى منزلها لكنها لم تتمكن من النجاة... ابنة الـ28 سنة رحلت بطريقة مأساوية وهذه هوية الجاني!
منوعات
2024-04-03
طلبت أن ترافقها الشرطة إلى منزلها لكنها لم تتمكن من النجاة... ابنة الـ28 سنة رحلت بطريقة مأساوية وهذه هوية الجاني!
0
منوعات
2024-03-23
أقنع صديقه بتجميد ساقيه عمداً إلى درجة تتطلب بترهما... عملية احتيال انتهت بطريقة مأساوية!
منوعات
2024-03-23
أقنع صديقه بتجميد ساقيه عمداً إلى درجة تتطلب بترهما... عملية احتيال انتهت بطريقة مأساوية!
0
منوعات
2024-01-22
تركت وراءها ابنتها الصغيرة... جندية تنهي حياتها بطريقة مأساوية! (صور)
منوعات
2024-01-22
تركت وراءها ابنتها الصغيرة... جندية تنهي حياتها بطريقة مأساوية! (صور)
0
أخبار دولية
05:00
طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي
أخبار دولية
05:00
طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:08
"إبقي معي يا إيف"... رجل يتحدث عن المعجزة التي أنقذت ابنته من الموت!
منوعات
06:08
"إبقي معي يا إيف"... رجل يتحدث عن المعجزة التي أنقذت ابنته من الموت!
0
منوعات
05:30
سارق أفسد خطط زفافها... ما حصل مع هذه العروس لا يُصدق! (فيديو)
منوعات
05:30
سارق أفسد خطط زفافها... ما حصل مع هذه العروس لا يُصدق! (فيديو)
0
منوعات
05:00
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
05:00
"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
03:30
نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
منوعات
03:30
نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:59
بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ
أخبار دولية
01:59
بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ
0
أخبار دولية
01:47
إسماعيل هنية في تركيا لإجراء محادثات مع اردوغان
أخبار دولية
01:47
إسماعيل هنية في تركيا لإجراء محادثات مع اردوغان
0
أخبار دولية
06:25
فرنسا ترحل إماما جزائريا بسبب التحريض على الكراهية لليهود
أخبار دولية
06:25
فرنسا ترحل إماما جزائريا بسبب التحريض على الكراهية لليهود
0
أخبار دولية
2024-02-21
بكين: فيتو واشنطن ضد هدنة غزة بمثابة ضوء أخضر لتواصل المذبحة
أخبار دولية
2024-02-21
بكين: فيتو واشنطن ضد هدنة غزة بمثابة ضوء أخضر لتواصل المذبحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:30
وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس
أخبار دولية
06:30
وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس
0
أخبار دولية
05:30
مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع
أخبار دولية
05:30
مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع
0
أخبار دولية
01:51
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور
أخبار دولية
01:51
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
2
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
3
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
4
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
5
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
6
منوعات
10:58
رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
منوعات
10:58
رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
7
منوعات
17:07
بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
منوعات
17:07
بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
8
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More