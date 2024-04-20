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سارق أفسد خطط زفافها... ما حصل مع هذه العروس لا يُصدق! (فيديو)

منوعات
2024-04-20 | 05:30
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سارق أفسد خطط زفافها... ما حصل مع هذه العروس لا يُصدق! (فيديو)
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سارق أفسد خطط زفافها... ما حصل مع هذه العروس لا يُصدق! (فيديو)

فقدت عروس من كاليفورنيا فستان زفافها، بسبب "لص الشرفة"، وفقًا للشرطة.

وفي التفاصيل، شاركت إدارة شرطة مدينة ريدوود على فيسبوك أنها تبحث عن رجل يُزعم أنه سرق "طرودًا متعددة" من شرفة أحد السكان - تحتوي إحداها على فستان زفاف بقيمة 2000 دولار، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع في 11 نيسان بين الساعة 8:24 مساءً. والساعة 8:46 مساءً. بالتوقيت المحلي في مسكن في شارع آدامز. ولم تذكر الشرطة ما الذي قد يكون موجودًا أيضًا في الطرود الأخرى التي تم الاستيلاء عليها، ولكنها شاركت أيضًا مقطع فيديو لللص المزعوم أثناء عمله، وأرفقته بالتالي: "لص يسرق فستان الزفاف ويفسد خطط الزفاف! هل يمكنك تحديد هويته؟".

وفي الفيديو، يمكن رؤية رجل يرتدي ملابس سوداء مع وشاح رمادي وقبعة سوداء وحذاء أبيض، وهو يمشي إلى الشرفة من دون تردد، وينحني ويمرر ظرفًا أبيض قبل أن يستدير ليبتعد.

ويبدو أنه كان يحمل في يده صندوقًا بنيًا أصغر حجمًا وبعض البريد الآخر عندما أمسك بالطرد.

ونشرت الشرطة أيضًا لقطة ثانية على فيسبوك للجاني المزعوم مأخوذة من شرفة منزل آخر، والتي تظهر الرجل وهو يرتدي سترة وقفازًا باللون الأسود في يده اليسرى.

وقال الضباط إنهم يبحثون عن الرجل ويطلبون من السكان المساعدة في التعرف عليه من الفيديو والصورة التي شاركوها.

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