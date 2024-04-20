آخر تطورات حالة كيت ميدلتون الصحية... هذا ما كشفه خبير ملكي

آخر تطورات حالة كيت ميدلتون الصحية... هذا ما كشفه خبير ملكي

قال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز إن تعافي أميرة ويلز كيت ميدلتون "يسير على ما يرام"، مؤكداً أن الظهور العلني الأخير للأمير ويليام يشير إلى أن العائلة المالكة تعود إلى حالة الحياة الطبيعية.



ولفت الخبير نفسه، بحسب صحيفة " ولفت الخبير نفسه، بحسب صحيفة " نيويورك بوست " إلى أن أفراد العائلة المالكة يدركون جيداً أن ما يفعلونه يعتبر بمثابة رسالة تؤكد أن "حياتهم تسير كالمعتاد".



وأكد فيتزويليامز على أن الأمير وليام وابنه الأمير جورج تعمدا القيام بزيارتين مؤخراً لطمأنة الجمهور أن تعافي الأميرة كيت يسير كما هو مخطط له.



والجدير ذكره أن أميرة ويلز كيت ميدلتون أعلنت عن اصابتها بمرض السرطان الشهر الفائت بعد إجرائها عملية جراحية في البطن مضيفةً أنها تخضع في الوقت الحالي لعلاج كيميائي وقائي.