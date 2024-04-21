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إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)

منوعات
2024-04-21 | 03:31
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إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)
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إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)

إنفاق هذا المبلغ الضخم شهريا يمنحها شعور الأمومة الحقيقي... امرأة تصدم متابعيها بهذه الطريقة! (فيديو)

ادّعت "هوب جيمس فيفيلد" أن إنفاقها أكثر من 500 دولار شهريًا على مظهرها يجعلها أمًا أفضل لابنتها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، عندما تزوجت جيمس من شريكها كارتر، أدركت أنها تريد أن يكون زوجها هو معيل العائلة بينما قررت التخلي عن وظيفتها كمعلمة للتركيز على نفسها بشكل أفضل.

وللقيام بذلك، قالت جيمس إنها تنفق 150 دولار شهريًا على دروس الـ"بيلاتس"، و40 دولار على عضويتها في صالة الألعاب الرياضية، و300 دولار على ملابسها الفاخرة.

وفي هذا السياق، تحدثت جيمس أن الأمومة لم تمنعها من البقاء جميلة ومن الاهتمام بنفسها، وذلك من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على منصة تيك توك.

وبعد أن رحب الزوجان بطفلتهما الأولى، "ماريبوسا"، أحضر كارتر لجيمس حقيبة حفاضات من العلامة الفاخرة "شانيل" بقيمة 2490 دولار بالإضافة إلى زجاجة فاخرة مكونة من الـ"تيكيلا".
 

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