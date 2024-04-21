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ما علاقة تقنية المواعدة الذكية بجمع البيانات... تعرّفوا على قاعدة "ABCD"!
منوعات
2024-04-21 | 04:00
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ما علاقة تقنية المواعدة الذكية بجمع البيانات... تعرّفوا على قاعدة "ABCD"!
ما علاقة تقنية المواعدة الذكية بجمع البيانات... تعرّفوا على قاعدة "ABCD"!
كشفت "جانا هوكينغ" عن الحيلة التي اعتمدتها أثناء المواعدة، قائلة إنها تتمحور حول جمع البيانات وهي ناجحة للغاية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شرحت هوكينغ أنه يُطلق على الحيلة اسم قاعدة "ABCD" والتي تعني "جمع البيانات دائمًا"، حيث ابتكرتها المؤثرة الاجتماعية "كورتني شيلدز" عبر حسابها على منصة تيك توك مؤخرًا.
وأخبرت هوكينغ أن تقنية المواعدة الجديدة رائعة حقا، حيث تقوم المرأة بالإجابة على أسئلة عدة ومتنوعة تضعها لنفسها وتتمحور حول شعورها تجاه الشاب، مثلا "هل تحدث عن أمور مثيرة للاهتمام؟ هل كان موعدًا ممتعًا أم هي من جعله ممتعًا؟ هل يمكنها الاستمتاع برفقته في رحلة برية طويلة؟ هل استمع إلى ما قالته وتفاعل معها؟"... وغيرها من الأسئلة المهمة.
وفي هذا السياق، قالت هوكينغ إن القاعدة جعلتها تتخلى عن شخص واعدته سابقًا، حيث كان يتمتع بمكانة اجتماعية مذهلة ومظهر جميل، ولكنها شعرت دائمًا أنها أذكى منه بعد اعتمادها هذه الحيلة.
وبمجرد أن قامت هوكينغ بجمع البيانات عنه بعد مواعيدهما، لم ينجح الشخص في تجاوز الاختبار.
والهدف من هذه القاعدة هو التأكد من مشاعر الأنثى تجاه الشريك، لأنها قد تستمتع برفقة الأخير ولكن هذا الأمر لا يعبّر عن إعجاب حقيقي نحوه، أي الهدف ليس التأكد من شعوره نحوها بل من حقيقة مشاعرها.
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