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بعد ظهور شامة غريبة على كتفها... أم تحاول البقاء على قيد الحياة!
منوعات
2024-04-21 | 05:55
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بعد ظهور شامة غريبة على كتفها... أم تحاول البقاء على قيد الحياة!
بعد ظهور شامة غريبة على كتفها... أم تحاول البقاء على قيد الحياة!
كانت "فيكتوريا هدسون كريغ" تبلغ من العمر 33 عامًا فقط عندما لاحظت وجود شامة غريبة على كتفها، لكن الأطباء لم يعيروا الموضوع الأهمية المطلوبة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تغير شكل الشامة مرات عدة وبدأت بالنزيف لاحقًا، وبعد مرور 11 عامًا، تعاني فيكتوريا الآن من خمسة أورام، غير قابلة للشفاء، في قلبها.
وذكرت فيكتوريا أن رحلتها مع السرطان بدأت منذ عام 2013، حين ذهبت إلى طبيب آخر أخبرها أن الشامة كانت عبارة عن ورم بحاجة إلى إزالته على الفور.
وفي الشهر التالي، تمت إزالة الشامة وتشخيصها رسميًا على أنها سرطان الجلد، وأجرى حينها الأطباء المزيد من عمليات الاستئصال للتحقق من انتشار المرض إلى الأنسجة المحيطة، ولكن لم يتم العثور على شيء.
وبعد مرور سنوات عدة، شعرت فيكتوريا بألم حاد في بطنها عام 2020 وتم نقلها إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية، وفحصها اختصاصي الأشعة قبل دخولها العملية، وقام بمسح الجزء السفلي من قلبها، حيث ظهر ورمان.
وبعد اختبارات عدة، تم تشخيص إصابة الأم بأربعة أورام في عضلة قلبها، وعولجت بعد ذلك من المرحلة الرابعة من سرطان الجلد وبدأت العلاج المناعي لمدة تسعة أشهر، لكنه أثبت عدم فعاليته.
وكان السرطان يتقدم باستمرار واكتشف الأطباء أيضًا ورمًا خامسًا في قلبها عام 2021، كما أخبروها لاحقًا أن الأورام الخمسة قد نمت وكان يتوجب على فيكتوريا إيجاد علاجات بديلة، وعانت الأخيرة بانتظام من الحمى الشديدة والتعب ولم تكن قادرة حتى على النهوض من السرير لأيام عدة.
ويبقى الهدف الرئيسي لفيكتوريا قضاء أكبر وقت ممكن مع عائلتها بينما لا تزال قادرة على ذلك، ما يخلق ذكريات وتجارب إيجابية لابنتها الصغيرة.
ويعمل دواء فيكتوريا حاليًا على إبقاء الأورام في حالة مستقرة فقط، ويرجح الأطباء أنه إذا استمرت أورامها في النمو، فإنها ستحدث فشلًا في القلب ويتعين عليها البحث عن المزيد من العلاجات التجريبية في الخارج.
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