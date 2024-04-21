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بعد أن تخلى عنها خطيبها... امرأة حامل تخطط لأمر غير متوقع: ما علاقة زوجها السابق؟

بعد أن تخلى عنها خطيبها... امرأة حامل تخطط لأمر غير متوقع: ما علاقة زوجها السابق؟





وفي التفاصيل، تحدثت المرأة البالغة من العمر 29 عامًا، أنها حملت من خطيبها السابق، على الرغم من إجرائه عملية قطع القناة الدافقة، وذلك قبل أن تنهار علاقتهما.



ومع ذلك، قالت المرأة إنها تريد الاستمرار في الحمل ولكنها أرادت تسجيل الطفل على عاتق زوجها السابق بدلاً من ذلك، خاصة وأنه لديهما طفلا أساسا.



وفي هذا السياق، حاول خطيبها السابق إجبارها على الإجهاض في الأيام القليلة الفائتة، لكن عندما رفضت المرأة، تخلى الرجل عنها نهائيا.



كما أوضحت المرأة أن خطيبها السابق لا يريد أن يحمل المولود اسمه الأخير، ومنعها من تسجيله بعد ولادته على عاتقه ولن يتحمل مسؤولية إعالته. كشفت امرأة حامل أنها تخطط لتسجيل طفلها على عاتق زوجها السابق علما أنه ليس الأب البيولوجي للطفل، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تحدثت المرأة البالغة من العمر 29 عامًا، أنها حملت من خطيبها السابق، على الرغم من إجرائه عملية قطع القناة الدافقة، وذلك قبل أن تنهار علاقتهما.ومع ذلك، قالت المرأة إنها تريد الاستمرار في الحمل ولكنها أرادت تسجيل الطفل على عاتق زوجها السابق بدلاً من ذلك، خاصة وأنه لديهما طفلا أساسا.وفي هذا السياق، حاول خطيبها السابق إجبارها على الإجهاض في الأيام القليلة الفائتة، لكن عندما رفضت المرأة، تخلى الرجل عنها نهائيا.كما أوضحت المرأة أن خطيبها السابق لا يريد أن يحمل المولود اسمه الأخير، ومنعها من تسجيله بعد ولادته على عاتقه ولن يتحمل مسؤولية إعالته.