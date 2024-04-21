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عن طريق الخطأ... رجل يحصل على قالب حلوى يتعارض مع توقعاته المطلوبة: النتيجة مضحكة! (صور)

عن طريق الخطأ... رجل يحصل على قالب حلوى يتعارض مع توقعاته المطلوبة: النتيجة مضحكة! (صور)





وفي التفاصيل، شارك "جون إليس" الخطأ الذي وقع عند تحضير قالب الحلوى موضحا أنه اشتراه لزوجته تشاندا من مخبز محلي، لكنه ارتبك بسبب النتيجة المضحكة.



وتضمن منشور إليس، الذي تمت مشاركته الأسبوع الفائت، صورتين عن الحادث مع تعليق: "حالة من الارتباك بعد الحصول على قالب عيد ميلاد زوجتي الثلاثين".



وكانت الصورة الأولى لنموذج الطلبية الذي أظهر كلمة "ثلاثين" مكتوبة بخط متصل، ومع ذلك، أظهرت الصورة الثانية أن النتيجة النهائية كانت في الواقع مزينة بكلمة لا تمت إلى كلمة "ثلاثين" بصلة، هذا ما ظنه الموظفون مكتوبًا على ورقة الطلبية.



وجاء الخطأ نتيجة لعدم استيعاب الموظفين للكلمة التي كانت مكتوبة على ورقة الطلبية، ولكن المنشور لاقى انتشارًا هائلا لأنه مضحك في الواقع. عبّر رجل كندي عن غضبه بعد اكتشافه الفشل الكارثي عندما تلقى قالب الحلوى الذي طلبه من محل الحلويات للاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجته الثلاثين، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شارك "جون إليس" الخطأ الذي وقع عند تحضير قالب الحلوى موضحا أنه اشتراه لزوجته تشاندا من مخبز محلي، لكنه ارتبك بسبب النتيجة المضحكة.وتضمن منشور إليس، الذي تمت مشاركته الأسبوع الفائت، صورتين عن الحادث مع تعليق: "حالة من الارتباك بعد الحصول على قالب عيد ميلاد زوجتي الثلاثين".وكانت الصورة الأولى لنموذج الطلبية الذي أظهر كلمة "ثلاثين" مكتوبة بخط متصل، ومع ذلك، أظهرت الصورة الثانية أن النتيجة النهائية كانت في الواقع مزينة بكلمة لا تمت إلى كلمة "ثلاثين" بصلة، هذا ما ظنه الموظفون مكتوبًا على ورقة الطلبية.وجاء الخطأ نتيجة لعدم استيعاب الموظفين للكلمة التي كانت مكتوبة على ورقة الطلبية، ولكن المنشور لاقى انتشارًا هائلا لأنه مضحك في الواقع.