بعد أن علق رأسه في زجاجة بلاستيكية... فريق متخصص ينقذ حياة ثعلب! (فيديو)

بعد أن علق رأسه في زجاجة بلاستيكية... فريق متخصص ينقذ حياة ثعلب! (فيديو)

حاول فريق متخصص من مستشفى "ساوث إيسيكس وايلدلايف" إنقاذ حياة ثعلب بعد أن علق رأس الأخير ورقبته في زجاجة بلاستيكية أثناء تواجده في البرية، ما جعل التنفس أمرًا مستحيلًا.



وفي التفاصيل، عندما وصل فريق الإنقاذ للمرة الأولى إلى موقع البناء، فرّ الثعلب من مكان الحادث في حالة من الذعر، وسارع الفريق إلى مطاردته لمساعدته.



وأوضحت "شارون" وهي إحدى المنقذات، أن الزجاجة البلاستيكية تركت الثعلب مرعوبًا ومذعورًا، وما جعل الموضوع أصعب هو أنه ليس لديه أدنى فكرة عن مساعدة الفريق له، لذلك كان يحاول الفرار.



وفي هذا السياق، قام فريق الإنقاذ بالبحث حول الصناديق ذات العجلات والسيارات المتوقفة في محاولة جادة للعثور على الثعلب، الذي رمى جسده بين بوابات السقالات.



وأخيرًا، وجدته "شارلوت" وسارع الفريق إلى إنقاذ ومساعدة الثعلب، إذ تم وضعه في قفص للحيوانات لبدء عملية إخراج رأسه من الزجاجة البلاستيكية.



وبينما كانت شارلوت تمسكه بمنشفة بيضاء، بدأت شارون في إزالة البلاستيك ببطء، لكنها سرعان ما اكتشفت مشكلة أخرى وهي أن الزجاجة ضيقة جدًا والدماء ملأت رقبة الحيوان.



وبعد الكثير من المحاولات، تمكّن الفريق من فصل البلاستيك المتصدع عن رأس ورقبة الثعلب، وكان المشهد عاطفيًا حيث بدت واضحة على الثعلب نظرات الألم والخوف.



ولاحظ الفريق أن رأس الثعلب ربما كان محاصرًا في الزجاجة منذ أسبوع، وتمت إعادته إلى البرية.



ويُذكر أن دور فريق الحياة البرية يتمثل في تلبية احتياجات الحيوانات المريضة والمصابة واليتيمة.