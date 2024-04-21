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"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)

"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)





وفي التفاصيل، قالت تمارا، البالغة من العمر 28 عامًا، إنها وعدت نفسها ذات مرة عدم مواعدة الرجال القصار القامة، وكانت المواعدة مستحيلة بالنسبة لها بعد فشلها في مقابلة شريك يناسبها من حيث الطول.



وقامت مؤخرا بإخبار متابعيها بأنها وجدت شريكًا مناسبًا، وهو رجل يُدعى ماثيو ولكنه قصير القامة، وتأملت تمارا في إلهام النساء الأخريات "لملاحقة الرجال القصار القامة" واتباع قلوبهن بدلاً من الأعراف المجتمعية.



واعترفت تمارا بأنها شعرت في البداية "بعدم الأمان" بشأن "الفرق الهائل في الطول" ولكن مع مرور الوقت أصبحت تتقبل ذلك.



وفي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تمارا كيفية النوم في سرير مع شريك قصير القامة. تحدثت عارضة الأزياء، "ماري تمارا"، التي يبلغ طولها أكثر من ستة أقدام، أن الطول ليس عاملًا مهمًا في العلاقة الغرامية بعد أن كشفت أنها وجدت الحب مع شريك قصير القامة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قالت تمارا، البالغة من العمر 28 عامًا، إنها وعدت نفسها ذات مرة عدم مواعدة الرجال القصار القامة، وكانت المواعدة مستحيلة بالنسبة لها بعد فشلها في مقابلة شريك يناسبها من حيث الطول.وقامت مؤخرا بإخبار متابعيها بأنها وجدت شريكًا مناسبًا، وهو رجل يُدعى ماثيو ولكنه قصير القامة، وتأملت تمارا في إلهام النساء الأخريات "لملاحقة الرجال القصار القامة" واتباع قلوبهن بدلاً من الأعراف المجتمعية.واعترفت تمارا بأنها شعرت في البداية "بعدم الأمان" بشأن "الفرق الهائل في الطول" ولكن مع مرور الوقت أصبحت تتقبل ذلك.وفي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تمارا كيفية النوم في سرير مع شريك قصير القامة.