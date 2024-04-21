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شابة تتحدث عن الجوانب السلبية للعيش في الجزيرة... هذا ما كشفته! (فيديو)

شابة تتحدث عن الجوانب السلبية للعيش في الجزيرة... هذا ما كشفته! (فيديو)





وفي التفاصيل، تحدثت إيما، البالغة من العمر 20 عامًا، عن الجوانب الأكثر إزعاجًا للعيش في الجزيرة، كما لاقى المقطع انتشارًا هائلًا بين المتابعين.



وكشفت إيما أن أحد أكبر مضايقات الحياة في الجزيرة هو تكلفة الذهاب إلى أي مكان آخر، حتى ولو ليوم واحد فقط، حيث تفوق تكلفة الذهاب فقط أكثر من مئة جنيه استرليني.



وقالت إيما إنه ليس هناك متاجر على الإطلاق وهو أمر مزعج، وليس هناك الكثير من أماكن تناول الطعام وأماكن للنشاطات الترفيهية والتسلية.



وأشارت إيما إلى أن الكثير من الشباب في الجزيرة يعرفون بعضهم البعض وليس هناك الكثير من الوافدين الجدد، أي أنه عندما يخرج الشخص إلى مكان ما سوف يلتقي حتما بمعارفه. تحدثت "جودي إيما"، وهي شابة تعيش في جزيرة وايت عبر حسابها على منصة تيك توك عن أكبر مشاكلها هناك، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تحدثت إيما، البالغة من العمر 20 عامًا، عن الجوانب الأكثر إزعاجًا للعيش في الجزيرة، كما لاقى المقطع انتشارًا هائلًا بين المتابعين.وكشفت إيما أن أحد أكبر مضايقات الحياة في الجزيرة هو تكلفة الذهاب إلى أي مكان آخر، حتى ولو ليوم واحد فقط، حيث تفوق تكلفة الذهاب فقط أكثر من مئة جنيه استرليني.وقالت إيما إنه ليس هناك متاجر على الإطلاق وهو أمر مزعج، وليس هناك الكثير من أماكن تناول الطعام وأماكن للنشاطات الترفيهية والتسلية.وأشارت إيما إلى أن الكثير من الشباب في الجزيرة يعرفون بعضهم البعض وليس هناك الكثير من الوافدين الجدد، أي أنه عندما يخرج الشخص إلى مكان ما سوف يلتقي حتما بمعارفه.