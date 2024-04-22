عروس تثير جدلًا واسعا... فرضت قاعدة غريبة على ضيوفها وهذه التفاصيل!

عروس تثير جدلًا واسعا... فرضت قاعدة غريبة على ضيوفها وهذه التفاصيل!

تعرضت عروس لانتقادات بسبب تحديدها الألوان التي يجب أن يرتديها الضيوف للقدوم إلى حفل زفافها، حيث حددت الألوان التي تريدها أن تسيطر على أجواء المناسبة وهي "البني الفاتح".



وفي التفاصيل، قامت "بيتي آدامز" من فلوريدا بشرح كواليس الفترة التي سبقت حفل زفافها لمتابعيها، ولكن لم يكن الحضور سعيدًا برؤية تعليمات العروس المفروضة على الضيوف.



وطلبت العروس من الحاضرين ارتداء ملابس معينة تتوافق مع نظام الألوان البنية الفاتحة، وتعرضت لانتقادات بسبب تحديدها الألوان التي يجب أن يرتديها الضيوف في الحفل.



ومع ذلك، فإن مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعا، لم يلقَ استحسان الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن هناك من اعتبر اللون البني الفاتح حزينًا ولا يمت إلى أجواء الزفاف بصلة.