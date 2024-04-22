رجل سبعيني يشك في إصابته بالبروستاتا... ما علاقة المواعدة عبر الإنترنت؟!

رجل سبعيني يشك في إصابته بالبروستاتا... ما علاقة المواعدة عبر الإنترنت؟!

تساءل رجل، يبلغ من العمر 76 عامًا، عما إذا كان مصابًا بالبروستاتا بسبب بعض المشاكل الجنسية، وذلك بعد أن بدأ المواعدة عبر الإنترنت عند انفصاله عن زوجته.



وفي التفاصيل، شرح الرجل أنه أثناء ممارسته العلاقة الحميمة يجد صعوبة في الحفاظ على الانتصاب، وهذا ما جعله يقلق بشأن البروستاتا.



وفي هذا السياق، شرحت الدكتورة "إيلّي كانون" أنه غالباً ما يواجه الرجال مشاكل جنسية في وقت لاحق من حياتهم بسبب تضخم البروستاتا أو علاجها.



وتُعتبر البروستاتا غدة صغيرة تقع في قاعدة المثانة وتحيط بالأنبوب الذي ينقل البول إلى الخارج، وهي بحجم حبة الجوز، ولكن مع تقدم الرجال في العمر، يمكن أن يصبح حجمها أكبر بكثير.



وبطبيعة الحال، يمكن للرجال أيضا أن يُصابوا بسرطان البروستاتا والذي يجعل التبول أكثر صعوبة، وذلك بسبب قربها من المثانة، ما يؤدي إلى مشاكل جنسية.



وتتمثل عادة هذه المشاكل بضعف في الانتصاب وصعوبة القذف، وهناك علاجات بإمكانها معالجة تضخم البروستاتا، ولكن من المهم معرفة أنها قد تؤدي إلى مشاكل جنسية.



ويساهم علاج البروستاتا بمواجهة الرجال مشاكل في الانتصاب أو مشاكل في القذف، وغالبًا ما يُعرض على الرجال الذين لا يستجيبون للأدوية إجراء استئصال البروستاتا.



وثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الكحوليات تساعد في مكافحة ضعف الانتصاب.