"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)

"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)

عُدلت لقطات من مقطع فيديو أظهر أشخاصاً يرقصون في ملهى ليلي في ولاية "كاليفورنيا" الأميركية في الثمانينيات، إذ تم استبدالها بصورة مزيّفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك وفق وكالة " رويترز ".

وأظهر مقطع الفيديو المذكور الذي نشر عبر حساب أحد المستخدمين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، روّاد النادي أثناء رقصهم على موسيقى "السينثبوب" في الثمانينيات.

وأرفق المستخدم مقطع الفيديو بعبارة: "ماكرون قبل بداية الحياة السياسية! 1998، الرقص في الديسكو مع شعر مستعار".

ونشرت قناة اليوتيوب لنادي "ستراتوس" للرقص في "كاليفورنيا" مقاطع الفيديو الأصلية العائدة لعام 2009، التي أظهرت الأشخاص نفسهم وهم يرقصون في عامي 1986 و1987.

والجدير ذكره أن ستراتوس" هو من أبرز نوادي الرقص الخالية من الكحول في الولايات المتحدة، كما جاء في السيرة الذاتية على القناة التي تحتوي على العديد من المقاطع المماثلة الأخرى لراقصي النوادي.